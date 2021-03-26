Üç nükleer denizaltının aynı anda buzları kırıp yüzeye çıktığı anın görüntüleri yayınlandı

Türkiye, kamuoyu tarafından ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Mart’ta ayrıldı.