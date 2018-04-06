Cüneyt Çakır'ın Rusya'daki Dünya Kupası'ndan kazanacağı ücret belli oldu

Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 1. kategori hakemlerin ne kadar kazanacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Cüneyt Çakır'a ilk planda 57 bin 500 euro (285 bin lira) artı maç başına 2 bin 500 euro ödeneceği belirtildi.

Fransa'nın saygın spor gazetesi L'Equipe, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemlere yapılan ödemeleri haber yaptı.

NTV'nin aktardığı habere göre, Alman Felix Brych, Cüneyt Çakır ve Arjantinli Pitana gibi 1. kategori hakemler turnuvaya katılım ücreti olarak 57 bin 500 euro (yaklaşık 285 bin TL) kazanacaklar.

Maç başı verilecek ücret ise 2 bin 500 euro, yani yaklaşık 12.500 TL.

Yan hakemlerin turnuvaya katılım parası olarak 20 bin euro (yaklaşık 100 bin TL), maç başına ise 1600 euro, yani 8 bin TL kazanacakları yazıldı.