Napoli'de çarşıya yerleştirilen yılbaşı ağacı, 24 saat içinde çalındı

The Local gazetesinin haberine göre, perşembe günü yılbaşı dekorasyonuna uygun olacak şekilde süslenerek Galleria Umberto I çarşısının meydanına yerleştirilen ağaçtan geriye yalnızca saksı, birkaç dal ve süs parçası kaldı.

Segato e portato via, a sole 24 ore dalla sua installazione. Questo il destino dell'albero di Natale allestito ieri al centro della Galleria Umberto I di #Napoli. pic.twitter.com/fyv9cMl9BU — Ultime Notizie (@ultimenotizie) December 22, 2017

​Hırsızların 5 metrelik ağacı üzerindeki süslerin büyük bir kısmıyla birlikte çaldığı belirtildi. Bu sabah çekilen fotoğraflarda, ağacın kesildiği kısmın düzgün bir şekli olduğu görülürken, yetkililer hırsızların elektrikli testere kullanmış olabileceğini ifade etti.

​İtalya'nın ünlü restoranlarından Gran Caffè Gambrinus tarafından çarşıya bağışlandığı öğrenilen yılbaşı ağacının görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Söz konusu restoran ise hırsızlık olayından önce yaptığı paylaşımında, ağacın 'Napoli için bir hediye' olduğunu belirtmişti.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre çarşıda yılbaşı ağacının çalınması olayı ilk değil. Fakat bugün yaşanan olayın 'en kısa sürede çalınan yılbaşı ağacı' olarak rekor kırdığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda çalınan yılbaşı ağaçlarının 'bir kısmının' ilerleyen günlerde İtalyan polisi tarafından başka mahallelerde bulunduğu kaydedildi.