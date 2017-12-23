Elon Musk'ın roketi Amerikalıları korkuttu

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya'dan Falcon-9 roketini fırlattı. Roketin tırmanışı Los Angeles semalarında izlendi. Roketin atıldığından habersiz olanlar gökyüzünde oluşan ışıkla ilgili sosyal medyada ilginç paylaşımlarda bulundu. Elon Musk da bu paylaşımlara katıldı.

ABD'nin Los Angeles kenti semalarında oluşan gizemli görüntü paniğe neden oldu. Yetkililerin açıklamaları bile çoğu Los Angeles sakinini tatmin etmezken, ilerleyen saatlerde görüntünün ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space tarafından fırlatılan Falcon-9 roketinin görüntüsü olduğu anlaşıldı.

Kaliforniya'daki Vandernberg Hava Üssü'nden fırlatılan roket, tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından haberi olmayanlar gördükleri manzaraya anlam veremedi. Kimileri paniğe kapıldı. Uzaylı faaliyeti var ihbarıyla polisi arayanlar dahi oldu.

​​Konu sosyal medyada da gündeme oturdu. Binlerce kişi paylaşımda bulunurken, görüntülerdeki ışık en çok ufoya benzetildi.

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato, ''Space X tarafından uydurulan bahanenin saçmalık olduğunu düşünüyorum ve herkesin gördüğü gibi gökyüzünde bir ufo vardı!' 'dedi.

Space X firmasının sahibi Elon Musk da paylaşımlara espriyle yanıt verdi. Twitter hesabında "Işıklar Kuzey Kore yapımı nükleer ufo" notunu yazarak iddiaları alaya aldı.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017

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