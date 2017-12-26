'Olgun' kadınlar Brigitte Macron'a teşekkür mektubu yağdırıyor

© AFP 2017/ YOAN VALAT Fransa First Lady'si, Elle dergisine rekor kırdırdı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, top model ve şarkıcı kimliğiyle tüm dünyada tanınıyor, first lady sıfatıyla da günde 35 mektup alıyordu. O zaman bunu Fransa first lady'si için bir rekor addedenler Brigitte Macron'a günde 200 mektup gelmesinin şaşkınlığını yaşıyor.

'GENÇ VE MODERN TARZ'

Emmanuel Macron'un Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı seçilmesinden beri kendisinden 24 yaş büyük eşi enerjik yaşam biçimi, modern giyim tarzı ve genç kızlara taş çıkartan tavırlarıyla spot ışıklarının altında. Danışmanı Pierre-Olivier Costa, Brigitte Macron'a teşekkür etmek ve fikir danışmak için gelen mektupların çokluğu karşısında şaşırdıklarını belirtti.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Macron, zaferini karısı Brigitte Trogneux'ü öperek kutladı.

'65 YAŞINDA BAŞTAN ÇIKARICI OLMAYI GÖSTERDİN'

Pierre-Olivier Costa, İngiliz gazetesi Daily Telegraph'a şöyle konuştu: ''60'lı, 70'li yaşlarındaki pek çok kadın Brigitte'e mektup yazıp 'teşekkür ederim, bunun mümkün olduğunu bilmiyordum… teşekkür ederim, sen giymeden evvel ben öyle elbiseler giymeye cesaret edemiyordum… teşekkür ederim, 65 yaşında hala baştan çıkarıcı olunabileceğini gösterdiğin için' diyor. Brigitte Macron'dan yardım isteyenlerin, görüş almak isteyenlerin ulaştığı boyut karşısında ağzımız açık kaldı.''

'15 YAŞINDA ÖĞRETMENİNE AŞIK OLUNCA'

Tanıştıklarında Emmanuel Macron 15, Brigitte Macron 39 yaşındaydı. Emmanuel'in okulda tiyatro dersi aldığı Brigitte 3 çocuk annesi evli bir öğretmendi. Ailesinin aşkın farkına varıp uzaklaştırmaya çalıştığı Emmanuel 18 yaşına girdiğinde Brigitte ile bir çift oldu. Brigitte de boşandı ve bir yıl sonra evlendiler. 40 yaşındaki Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'na yükselişinin gerisindeki gerçek güç olarak görülen Brigitte, üç çocuk, yedi torun sahibi bir nine olmanın ötesindeki görüntüsüyle birçokları için hem ilgi hem gıpta odağı.

'ÖZGÜR FRANSIZ KADINI'

Vivendi Yetenek Menajerliği'nden Christelle Graillot, Vogue dergisine yaptığı değerlendirmede Brigitte'e bakan yaşıtı kadınların kendilerini baskıdan kurtulmuş, daha özgür hissettikleri ve daha serbest davrandıklarını belirtti. ''Macron çifti her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi'' diyen Graillot, ''Brigitte, first lady tarzının tozlarını dağıttı. O özgür bir Fransız kadını'' vurgusunu yaptı.

'BEN VE KIRIŞIKLIKLARIM, O VE GENÇLİĞİ ŞEKLİNDE' © AFP 2017/ ALAIN JOCARD Macron'un köpeği, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşme sırasında şömineye işedi

Brigitte Macron eşiyle arasındaki yaş farkını konuşmaktan, alaya almaktan çekinmiyor. Ağustosta verdiği röportajda ''Elbette birlikte kahvaltı ediyoruz, ben ve kırışıklıklarım, o ve gençliği şeklinde; ama bu böyle, ne yapalım… Bu seçimi yapmasaydım hayatımın en önemli fırsatını kaçırmış olacaktım'' diyen Brigitte, ''Emmanuel'in tek kusuru benden genç olması'' esprisini yapmıştı.