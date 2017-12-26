Kayıt
14:20 26 Aralık 2017
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Brigitte Macron

    'Olgun' kadınlar Brigitte Macron'a teşekkür mektubu yağdırıyor

    © AFP 2017/ JEAN-FRANCOIS MONIER
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi mektup alma rekoru kırıyor. 64 yaşındaki Brigitte Macron'a yaşça büyük kadınlardan ''Baştan çıkarıcılıkta bize ilham perisi oldun'' gibi mesajlar içeren günde 200 teşekkür mektubu geliyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Trogneux
    © AFP 2017/ YOAN VALAT
    Fransa First Lady'si, Elle dergisine rekor kırdırdı
    Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, top model ve şarkıcı kimliğiyle tüm dünyada tanınıyor, first lady sıfatıyla da günde 35 mektup alıyordu. O zaman bunu Fransa first lady'si için bir rekor addedenler Brigitte Macron'a günde 200 mektup gelmesinin şaşkınlığını yaşıyor.

    'GENÇ VE MODERN TARZ'

    Emmanuel Macron'un Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı seçilmesinden beri kendisinden 24 yaş büyük eşi enerjik yaşam biçimi, modern giyim tarzı ve genç kızlara taş çıkartan tavırlarıyla spot ışıklarının altında. Danışmanı Pierre-Olivier Costa, Brigitte Macron'a teşekkür etmek ve fikir danışmak için gelen mektupların çokluğu karşısında şaşırdıklarını belirtti.

    Macron, zaferini karısı Brigitte Trogneux'ü öperek kutladı.
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Macron, zaferini karısı Brigitte Trogneux'ü öperek kutladı.

    '65 YAŞINDA BAŞTAN ÇIKARICI OLMAYI GÖSTERDİN'

    Pierre-Olivier Costa, İngiliz gazetesi Daily Telegraph'a şöyle konuştu: ''60'lı, 70'li yaşlarındaki pek çok kadın Brigitte'e mektup yazıp 'teşekkür ederim, bunun mümkün olduğunu bilmiyordum… teşekkür ederim, sen giymeden evvel ben öyle elbiseler giymeye cesaret edemiyordum… teşekkür ederim, 65 yaşında hala baştan çıkarıcı olunabileceğini gösterdiğin için' diyor. Brigitte Macron'dan yardım isteyenlerin, görüş almak isteyenlerin ulaştığı boyut karşısında ağzımız açık kaldı.''

    Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron- First Lady Brigitte Macron
    © REUTERS/ Thibault Camus
    Fransa, Macron'un eşine 'First Lady' unvanını verdi

    '15 YAŞINDA ÖĞRETMENİNE AŞIK OLUNCA'

    Tanıştıklarında Emmanuel Macron 15, Brigitte Macron 39 yaşındaydı. Emmanuel'in okulda tiyatro dersi aldığı Brigitte 3 çocuk annesi evli bir öğretmendi. Ailesinin aşkın farkına varıp uzaklaştırmaya çalıştığı Emmanuel 18 yaşına girdiğinde Brigitte ile bir çift oldu. Brigitte de boşandı ve bir yıl sonra evlendiler. 40 yaşındaki Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'na yükselişinin gerisindeki gerçek güç olarak görülen Brigitte, üç çocuk, yedi torun sahibi bir nine olmanın ötesindeki görüntüsüyle birçokları için hem ilgi hem gıpta odağı.

    Brigitte Macron Elle dergisine konuştu
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Fransa First Lady'si, eşi Macron hakkında konuştu: Tek kusuru benden genç olması

    'ÖZGÜR FRANSIZ KADINI'

    Vivendi Yetenek Menajerliği'nden Christelle Graillot, Vogue dergisine yaptığı değerlendirmede Brigitte'e bakan yaşıtı kadınların kendilerini baskıdan kurtulmuş, daha özgür hissettikleri ve daha serbest davrandıklarını belirtti. ''Macron çifti her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi'' diyen Graillot, ''Brigitte, first lady tarzının tozlarını dağıttı. O özgür bir Fransız kadını'' vurgusunu yaptı.

    'BEN VE KIRIŞIKLIKLARIM, O VE GENÇLİĞİ ŞEKLİNDE'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve köpeği
    © AFP 2017/ ALAIN JOCARD
    Macron'un köpeği, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşme sırasında şömineye işedi

    Brigitte Macron eşiyle arasındaki yaş farkını konuşmaktan, alaya almaktan çekinmiyor. Ağustosta verdiği röportajda ''Elbette birlikte kahvaltı ediyoruz, ben ve kırışıklıklarım, o ve gençliği şeklinde; ama bu böyle, ne yapalım… Bu seçimi yapmasaydım hayatımın en önemli fırsatını kaçırmış olacaktım'' diyen Brigitte, ''Emmanuel'in tek kusuru benden genç olması'' esprisini yapmıştı.

     

     

     

    Etiketler:
    Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi.
    Tuzla'da paniğe neden olan kokunun yayıldığı bölge görüntülendi
    Karikatür
    Trump yönetiminden Rus 'kötü adamlar' listesi
    İnfografik
    Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam