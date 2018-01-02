Japonya'da intihar eden birini gösterdiği için tepki çeken ünlü YouTuber Logan Paul özür diledi

Her şey Japonya'ya seyahat eden 22 yaşındaki Paul'un arkadaşlarıyla birlikte Fuji Dağı eteklerinde intihar etmek isteyenlerin gitmesi sebebiyle 'İntihar Ormanı' olarak anılan Aokigahara Ormanı'nı ziyaretiyle başladı.
Ormanda dolaşırken kendisini ağaca asarak intihar ettiği tahmin edilen bir kişiye rastlayan ekip uzun süre üzerindeki şaşkınlığı atamadı.
Çeşitli yorumların ardından cansız bedenin yanına giden ekip görüntü çekmeyi sürdürdü.
Cansız bedenin yüzünü buzlasalar da morluklar gibi pek çok diğer ayrıntı belli odu.
'NE YANİ, DAHA ÖNCE HİÇ ÖLÜ BİRİSİNİN YANINDA DURMADIN MI?'
Videosunda "Depresyon ve ruhsal bozukluklar bir şaka değil" diyerek takipçilerine sosyal mesaj veren ve üzüldüğünü ifade eden Paul sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçamadı.
Kimi kullanıcılar Paul'ün intihar konusunda farkındalık yarattığını savunurken aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi Paul'ü görüntülerle izleyeici kazanmaya çalışmakla suçladı.
'OLUMLU BİR DALGA YARATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM ANCAK BİR OLUMSUZLUK MUSONUNA DÖNÜŞTÜ'
Paul mesajında "Bu benim için bir ilk. Daha önce böyle bir eleştiriyle karşılaşmadım çünkü daha önce böyle bir hata yapmadım. İyi insanlarla çevrili olduğuma ve iyi kararlar aldığımıza inanıyorum ama yine de bir insanım. Yanılabilirim.
Bunu görüntüleme almak için yapmadım. Görüntüleme alıyorum. Bunu yaptım çünkü internette olumlu bir dalga etkisi yaratabileceğimi düşündüm, ancak bir olumsuzluk musonuna dönüştü. Böyle bir niyetim asla yoktu. İntihar ve intihar konusundaki bilinçlendirmeyi bir süre planladım. 'Bu video bir hayattı kurtarırsa buna değecek' diye düşündüm. Şok beni yanılttı. Hala şoktayım. Bu işi her gün yapıyorum. Son 460 günü aşkındır her gün 15 dakikalık bir TV şovu yapıyorum Ve sık sık, elimde olan büyük bir gücün ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunu hatırlıyorum. Hayatımda ilk kez gücü yanlış kullandığımı söylemekten üzgünüm. Bir daha olmayacak. Herkesi seviyorum. İnsanlara inanıyorum" dedi.
Dear Internet, pic.twitter.com/42OCDBhiWg— Logan Paul (@LoganPaul) January 2, 2018
'İNTİHAR ŞAKA DEĞİLDİR'
Breaking Bad dizisindeki 'Jesse Pinkman' rolüyle tanınan aktör Aaron Paul ise Twitter'dan yazdığı mesajında "Nasıl cüret edersin. Beni iğrendiriyorsun. Çok sayıda genç insanın sana saygı duyduğuna inanamıyorum. Çok üzücü. Umarım son video onları uyandırır. Sen bir çöpsün. Açık ve net. İntihar şaka değildir. Cehenemde çürü" dedi.
Dear @LoganPaul,— Aaron Paul (@aaronpaul_8) January 2, 2018
How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.
Ap
'SAHİP OLDUĞUN BAŞARIYI HAK ETMİYORSUN'
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi yıldızı Sophie Turner da Twitter mesajında Paul'ün özrüne inanmadığını ifade etti.
Turner "Sen bir aptalsın. Farkındalık yaratmıyorsun. Alaycısın. Özrünün ne kadar gerçek olduğuna inanmıyorum. Sahip olduğun başarıyı (görüntülemeleri) hak etmiyorsun. Tanrıya dua ediyorum ki, o adamın yaşadıkları gibi bir şeyi asla deneyimleme" dedi.
@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did.— Sophie Turner (@SophieT) January 2, 2018
Bir başka YouTuber Corinna Kopf ise Twitter mesajında erkek kardeşinin de intihar ettiğini belirterek "Bu durumdan gerçekten rahatsız oldum. Ben kardeşimi intihar ettiği için kaybettim. Kendini astı. Bu durumdaki birini filme almak için ne kadar hasta ve duyarsız olmanız gerekir?" dedi.
i’m truly sickened by this logan paul situation. i lost my brother to suicide… my brother took his own life by hanging himself… how insensitive and sick can you be to film someone in that state 😔— mommy (@CorinnaKopf) January 2, 2018
YOUTUBE TARİHİNDE 1 MİLYON TAKİPÇİYE ERİŞEN İLK KANAL
Dailymail'in aktardığına göre Paul sosyal medyada yayınladığı içeriklerden bugüne kadar 14 milyon dolar kazandı. Paul'un YouTube kanalı sitenin tarihinde 1 milyon aboneye ulaşan ilk kanal olmuştu.
Forbes dergisine göre Logan her Facebook iletisinden 150.000 dolar, her Instagram paylaşımından da 80.000 dolar kazanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)