Japonya'da intihar eden birini gösterdiği için tepki çeken ünlü YouTuber Logan Paul özür diledi

Ünlü ABD'li YouTuber Logan Paul Japonya'da intihar eden bir kişinin görüntülerini YouTube kanalından paylaştığı için tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından bir özür açıklaması yapan 22 yaşındaki YouTuber yine de aralarında ünlü isimlerin de olduğu sosyal medya kullanıcılarını ikna edebilmiş gözükmüyor.

© AP Photo/ Eugene Hoshiko Japonya'da Şinto tapınağında samuray kılıcıyla saldırı: 3 ölü

YouTube'da yayınladığı videoları 15 milyondan fazla kişinin takip ettiği ABD'li Vlogger (video kaydı ile günlük tutan kişilere verilen isim) Logan Paul, Japonya'da intihar eden bir kişiyi gösterdiği için aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Her şey Japonya'ya seyahat eden 22 yaşındaki Paul'un arkadaşlarıyla birlikte Fuji Dağı eteklerinde intihar etmek isteyenlerin gitmesi sebebiyle 'İntihar Ormanı' olarak anılan Aokigahara Ormanı'nı ziyaretiyle başladı.

Ormanda dolaşırken kendisini ağaca asarak intihar ettiği tahmin edilen bir kişiye rastlayan ekip uzun süre üzerindeki şaşkınlığı atamadı.

Çeşitli yorumların ardından cansız bedenin yanına giden ekip görüntü çekmeyi sürdürdü.

Cansız bedenin yüzünü buzlasalar da morluklar gibi pek çok diğer ayrıntı belli odu.

© Fotoğraf: Youtube Logan Paul ve arkadaşları

'NE YANİ, DAHA ÖNCE HİÇ ÖLÜ BİRİSİNİN YANINDA DURMADIN MI?'

© Fotoğraf: DHA YouTube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti

Görüntülerde arkadaşlarından birinin kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine Paul'ün "Ne yani, daha önce hiç ölü birisinin yanında durmadın mı?" diye soğuk bir espri yaptığı, ardından da güldüğü duyuldu.

Videosunda "Depresyon ve ruhsal bozukluklar bir şaka değil" diyerek takipçilerine sosyal mesaj veren ve üzüldüğünü ifade eden Paul sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçamadı.

Kimi kullanıcılar Paul'ün intihar konusunda farkındalık yarattığını savunurken aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi Paul'ü görüntülerle izleyeici kazanmaya çalışmakla suçladı.

© Fotoğraf: Youtube Logan Paul

'OLUMLU BİR DALGA YARATABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM ANCAK BİR OLUMSUZLUK MUSONUNA DÖNÜŞTÜ'

Gelen tepkilerin ardından söz konusu video Paul'ün hesabından silinirken genç YouTuber 3.9 milyon takipçisinin olduğu Twitter'da bir özür mesajı yayınladı.

Paul mesajında "Bu benim için bir ilk. Daha önce böyle bir eleştiriyle karşılaşmadım çünkü daha önce böyle bir hata yapmadım. İyi insanlarla çevrili olduğuma ve iyi kararlar aldığımıza inanıyorum ama yine de bir insanım. Yanılabilirim.

Bunu görüntüleme almak için yapmadım. Görüntüleme alıyorum. Bunu yaptım çünkü internette olumlu bir dalga etkisi yaratabileceğimi düşündüm, ancak bir olumsuzluk musonuna dönüştü. Böyle bir niyetim asla yoktu. İntihar ve intihar konusundaki bilinçlendirmeyi bir süre planladım. 'Bu video bir hayattı kurtarırsa buna değecek' diye düşündüm. Şok beni yanılttı. Hala şoktayım. Bu işi her gün yapıyorum. Son 460 günü aşkındır her gün 15 dakikalık bir TV şovu yapıyorum Ve sık sık, elimde olan büyük bir gücün ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunu hatırlıyorum. Hayatımda ilk kez gücü yanlış kullandığımı söylemekten üzgünüm. Bir daha olmayacak. Herkesi seviyorum. İnsanlara inanıyorum" dedi.

​'İNTİHAR ŞAKA DEĞİLDİR'

Breaking Bad dizisindeki 'Jesse Pinkman' rolüyle tanınan aktör Aaron Paul ise Twitter'dan yazdığı mesajında "Nasıl cüret edersin. Beni iğrendiriyorsun. Çok sayıda genç insanın sana saygı duyduğuna inanamıyorum. Çok üzücü. Umarım son video onları uyandırır. Sen bir çöpsün. Açık ve net. İntihar şaka değildir. Cehenemde çürü" dedi.

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap — Aaron Paul (@aaronpaul_8) January 2, 2018

'SAHİP OLDUĞUN BAŞARIYI HAK ETMİYORSUN'

​Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi yıldızı Sophie Turner da Twitter mesajında Paul'ün özrüne inanmadığını ifade etti.

Turner "Sen bir aptalsın. Farkındalık yaratmıyorsun. Alaycısın. Özrünün ne kadar gerçek olduğuna inanmıyorum. Sahip olduğun başarıyı (görüntülemeleri) hak etmiyorsun. Tanrıya dua ediyorum ki, o adamın yaşadıkları gibi bir şeyi asla deneyimleme" dedi.