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    H&M şirketinin ırkçılıkla suçlanmasına neden olan görsel

    Irkçılıkla suçlanan H&M'in fotoğrafındaki siyah çocuk mankenin annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları

    © AP Photo/ H&M
    Yaşam
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    İnternet sitesinde siyah bir çocuk mankenin üzerindeki sweatshirt'te 'Ormanın en havalı maymunu' yazması nedeniyle ırkçıkla suçlanan İsveç merkezli giyim devi H&M'e sözkonusu fotoğraftaki çocuğun annesinden destek geldi. Firmayı eleştirenlere seslenen anne Terry Mango "Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Aşın artık bunları" dedi.

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    © AFP 2018/ Daniel Sorabji
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    Giyim devi H&M'in internet sitesindeki bir ürününün tanıtım fotoğrafında 5 yaşındaki siyah çocuk manken Liam Mango'ya 'Ormanın en havalı maymunu' sweatshirt'ünü giydirmesinin ardından sözkonusu fotoğraftaki çocuğun annesi ırkçılıkla suçlanan firmayı savundu.

    'GEREKSİZ BİR KONU'

    İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşayan Nijerya asıllı anne Terry Mango, Facebook'tan yaptığı açıklamada şirketi ırkçılıkla suçlayanlara yanıt verdi.

    Mango "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" dedi.

    ​Bazı sosyal medya kullanıcılarının Mango'nun açıklamalarını sorgulaması üzerine bunlara da yanıt veren çocuk mankenin annesi" Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

    BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ŞİRKETİ IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI

    H&M şirketinin ırkçılıkla suçlanmasına neden olan görsel
    © AP Photo/ H&M
    Irkçılıkla suçlanan giyim devi H&M'den geri adım
    Aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy'nin  olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

    H&M ile ticari işbirliği yapa  The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

    Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

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    Etiketler:
    Irkçılık, H&M, Romelu Lukaku, Terry Mango, P. Diddy, LeBron James, İsveç
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