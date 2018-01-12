Irkçılıkla suçlanan H&M'in fotoğrafındaki siyah çocuk mankenin annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları

'GEREKSİZ BİR KONU'
İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşayan Nijerya asıllı anne Terry Mango, Facebook'tan yaptığı açıklamada şirketi ırkçılıkla suçlayanlara yanıt verdi.
Mango "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" dedi.
It's a shame the mother doesn't see an issue with this, but that's life.— Mak Calixte (@Return_Of_DaMak) January 9, 2018
Like someone once said: "You can't bail someone out of jail that wants to go in".#HM #HMRacist #HMMagazine #HMHoodie #HMHoody #TerryMango #BlackPower #BlackPride #BlackMen #BlackKing #BlackPrince pic.twitter.com/51SnEbTGwK
Bazı sosyal medya kullanıcılarının Mango'nun açıklamalarını sorgulaması üzerine bunlara da yanıt veren çocuk mankenin annesi" Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" ifadelerini kullandı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ŞİRKETİ IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI
H&M ile ticari işbirliği yapa The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.
Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.
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