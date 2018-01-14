Çin denizinde felaket: Yanan tanker battı, 30'u İranlı tüm mürettebat öldü

The burning Panama-registered oil tanker #Sanchi off the coast of Shanghai sank on Sunday, over a week after it collided with a cargo ship: MOT (Photos: https://t.co/bII6UqmfPB. cn) pic.twitter.com/J3fWpRn7BP — Global Times (@globaltimesnews) 14 Ocak 2018

İran'dan Güney Kore'ye yola çıkan ama Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışan Panama bandıralı Sanchi tankeriyle ilgili bir kötü haber daha geldi. Çin'in Şangay açıklarında yanan tanker, yoğun söndürme çalışmalarına rağmen, kazadan 8 gün sonra bir patlamanın ardından battı.

İran Petrol Bakanlığı da 30'u kendi vatandaşı olan 32 kişilik mürettebatın trajik biçimde hayatını kaybettiğini açıkladı.

The #sanchi goes down

Tragic death of 32 sailors

Rest in peace pic.twitter.com/Gti1McCloD — IranOilMinistry (@VezaratNaft) 14 Ocak 2018

​UMUTLAR BİTİNCE

Öncesinde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'i arayarak ''Yüzde 1 bile umut olduğu müddetçe Çin arama kurtarma için yüzde 100 çaba göstermeye devam edecek'' demişti.

KARA KUTUYA ULAŞILDI

Kara kutusuna ulaşılan tanker bu sabaha dek yanıyordu. Kara kutuya ulaşılmasının ardından tankerin daha iç bölgelerine geçilemediği, zira sıcaklığın 89 dereceye vardığı Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Video: Burning oil tanker #Sanchi off the coast of Shanghai sinks more than a week after colliding with a Chinese cargo ship. Bodies of only three of the 32 crew members have been retrieved since the accident. pic.twitter.com/KCI9t4f9tg — CGTN (@CGTNOfficial) 14 Ocak 2018

​İRANLI KOMANDOLAR DA GİTTİ

Arama kurtarma çalışmalarına 13 gemi ve İran'dan 12 kişilik bir komando birliği de katılıyordu. Bu çalışmalarda tankerdeki 30 İranlı ve 2 Bangladeşli mürettebattan sadece 3'ünün cansız bedenine ulaşılabildi.

​TOKSİK FELAKET RİSKİ

Rüzgarın yön değiştirmesiyle toksik gazlardan zehirlenme tehlikesi sebebiyle kurtarma ekibi bir saat içinde tankerden ayrılmak zorunda kaldı. Petrol sızdıran tankerin patlama eşliğinde batması, Doğu Çin Denizi'ni büyük bir çevre felaketi riskine sokuyor.

New footage shows Iranian oil tanker sinking; all 29 crew believed dead#Sanchi pic.twitter.com/4353dWXx24 — Press TV (@PressTV) 14 Ocak 2018

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