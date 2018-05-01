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    Viyana, Schönbrunner Bad, yüzme havuzu

    Kendisini boğulmaktan kurtaran polisle cankurtarana dava açtı

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Yaşam
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    ABD'de bipolar kriz geçirip kendini havuzda boğmaya çalışan Polonyalı genç adam, kurtarmakta çok geç kaldıkları gerekçesiyle polisle cankurtarana dava açtı.

    Amsterdam
    © Wikipedia /
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    Uluslararası yaz çalışma programıyla Mayıs 2016'da Polonya'dan ABD'ye giden ve yüzme bilmediği halde havuzda çalışmaya başlayan Mateusz Fijalkowski, burada ilk kez bipolar bozukluk krizi geçirdi. Fijalkowski'nin havuzda kendini boğmaya çalışmasıyla ilgili görüntüler, olayın mahkemeye taşınmasına yol açtı.

    100 BİN DOLARLIK FATURA

    Kendisini sudan çıkaran polis memurlarıyla cankurtarana dava açan 23 yaşındaki Polonyalı, 2.5 dakikadan uzun süre suyun altında kalmasına hepsinin seyirci kaldığını ve daha erken müdahale edilmemesinin bedelini 100 bin dolarlık hastane faturasıyla ödediğini belirtti. Polis teşkilatı ise ''Hayatını kurtardığımız için mi bize dava açıyor?'' tepkisini gösterdi.

    KOLLARI KAVUŞTURUP İZLİYORLAR

    Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki havuzda hiçbir tecrübesi olmadığı ve doğru düzgün İngilizce bilmediği halde müdür yardımcılığına başlayan Fijalkowski'nin sinir krizi geçirmesi üzerine olay yerine polis çağrılmıştı. Havuzun dışından geçen birinin çektiği videoda, 8 polis memuru, genç adamın kendini suya gömmesini, aşağıdaki borulara tutunarak suyun altında kalmasını ve ağzından çıkan hava kabarcıklarının yavaş yavaş tükenmesini kollarını kavuşturarak izliyor. Suya atlamak isteyen cankurtarana da engel oluyor.

    ANCAK DEFİBRİLATÖRLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

    Hapishane
    © AA / Arşiv
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    Videoda, suyun altından hava kabarcıklarının yükselmesi durunca cankurtaran ''Havuza girip kurtarabilir miyim'' diye soruyor, bir polis memuru da ''Burada sertifikalı tek cankurtaran sensin, sen bilirsin'' yanıtını veriyor. Sudan çıkarıldığında nefes almayan ve kalbi atmayan genç adam, kalp masajı yapılmasının ardından gelen ambulansdaki defibrilatörle yeniden hayata döndürülüyor.

    'KLİNİK ÖLÜMÜME İZİN VERDİLER'

    Fairfax Inova Kalp-Damar Enstitüsü'nde tedavi gördükten sonra psikiyatri kliniğinde bipolar bozukluk teşhisi konulan Fijalkowski, 100 bin doları aşkın hastane faturası üzerine dava açma yoluna gitti. Polonya'ya geri dönen genç adam, daha erken kurtarılsaydı bu kadar büyük hasar görmeyeceği ve faturanın bu kadar kabarmayacağı iddiasıyla dava açtı. Washington Post'a konuşan Fijalkowski, ''Polis, gözlerinin önünde dibe batmama seyirci kaldı. En nihayetinde beni boğulmaya bırakmamaları gerektiğini fark ettikleri için memnunum. Ama gözlerinin önünde klinik ölümüme izin verdikleri için teşekkür edecek değilim'' dedi.

    POLİS: BİZİ DE KENDİYLE BERABER BOĞABİLİRDİ

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    © REUTERS / Jessica Rinaldi
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    Fairfax Polis Teşkilatı ise polis memurları için hayati tehlikeyi bertaraf etmedikçe zihinsel sorunlu kişilere müdahale etmediklerini, beklemeden suya girselerdi Fijalkowski'nin onların da boğulmasına yol açabileceğini savundu.

    'HAYATINI KURTARDIĞIMIZ İÇİN Mİ DAVA AÇIYOR?'

    Fairfax Emniyet Müdürü Edwin Roessler ''Onun hayatını kurtardılar, o ölmedi. Hayatınızı kurtardığı için dava mı açacaksınız'' diyerek ekledi:

    ''Biri zihinsel rahatsızlıktan ötürü nöbet geçirdiğinde yapmak isteyeceğiniz son şey ona elle müdahale etmektir. Nöbetin yatışması için zaman geçmesi beklenir.''

    Etiketler:
    Mateusz Fijalkowski, Fairfax, Virginia, ABD
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