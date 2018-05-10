Ötenazi kararı alan 104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı yaşama gözlerini yumdu

Aldığı ötenazi kararıyla tartışma yaratan 104 yaşındaki Avusturalyalı bilim insanı David Goodall yaşama veda etti. Ölümünden birkaç saat önce gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere basın toplantısı düzenleyen Goodall, "Artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" demişti.

'Yaşam standartlarının kötüleştiği' gerekçesiyle bu ay içinde İsviçre'de kendi yaşamına son vermek istediğini açıklayan Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı 104 yaşındaki David Goodall'ın bu kararı ötenazinin yasadışı olduğu Avustralya'da tartışmalara neden olmuştu. 104 yaşındaki Ekolojist, yaşanan tartışmaların üzerine İsviçre'nin Basel kentinde bir basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısına ötenazi savunucularıyla birlikte çıkan Goodall, ölümünden birkaç saat önce gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

'UTANÇ VERİCİ YAŞLANMA'

Ötenazi işleminin iğneyle yapılacağını ve bu esnada bazı aile üyelerinin de kendisiyle birlikte olacağını açıklayan Goodall, "Uygun zaman geldiğinde, ölmeyi seçmek serbest olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Goodall'ın basın açıklaması esnasında giydiği ve üzerinde 'Utanç verici yaşlanma' yazılı kazağı da dikkat çekmişti.

Large media gathering listen to David’s plans for his last few hours on this planet https://t.co/vFcGIetTGm pic.twitter.com/Wuu6DjxDfA — Philip Nitschke (@philipnitschke) May 9, 2018

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'SONA ERDİRME ŞANSIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Ötenazi kararına ilişkin "Son 6 yıldır görme yetim, son bir iki yıl içerisinde de yeteneklerim düşüş gösterdi, artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" diyen Goodall, kendisine sorulan bazı soruları duymakta zorlanınca bazı sorular mikrofonla tekrar edildi ve Goodall bu şekilde soruları net bir şekilde cevaplayabildi. Goodall ayrıca ötenazi kararının medyanın dikkatini İsviçre'ye çekmesine yol açmasından ötürü de üzerinde baskı hissettiğini belirtmişti.

YAŞAMA BEETHOVEN'LA VEDA ETMEK İSTEDİ

Son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bunun hakkında pek düşünmediğini belirten Goodall, "Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin final bölümü olurdu" diyerek 9. Senfoni'nin final bölümü olan 'Ode to Joy'dan bir bölümü Almanca seslendirdi. Goodall'ın bu performansı ise alkışlarla karşılanmıştı.

'HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ'

Düzenlenen basın toplantısının ardından Goodall'ın saat 12.30'da yaşama veda ettiği öğrenildi. Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan ötenazi savunucusu aktivist Philip Nitschke, "Bugün saat 12.30'da 104 yaşındaki profesör David Goodall İsviçre Basel'de bulunan Life Cycle kliniğinde Nembutal enjekte edilerek huzur içerisinde öldü" ifadelerini kullandı.

At 12.30 today (10th May) Professor David Goodall, 104 years of age, died peacefully at Life Cycle, Basel, Switzerland from an infusion of Nembutal. — Philip Nitschke (@philipnitschke) May 10, 2018

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Ötenazi İsviçre'de 1940'lı yıllardan beri yasal olarak uygulanan bir işlem. Son olarak Hollanda da 2002 yılında tedavi edilemeyen hastaların acı çekmelerini önlemek maksadıyla ötenaziyi yasallaştırdı.