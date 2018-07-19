Google: Avrupa Birliği'nin cezasından sonra Android artık ücretli olabilir

Avrupa Birliği, Android işletim sistemini tekelleştirerek, piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla 4.3 milyar euro tutarında bir ceza kesti.

Webtekno'nun haberine göre, Android cihazlarda gömülü olarak gelen çeşitli araçlar (Gmail, Google Search, Hangouts vb.) Google'a pahalıya patladı. Avrupa Birliği, haksız kazanç elde etmekle ve piyasa hakimiyetini lehine kullanmakla suçladığı Google'a tam 4.3 milyar euro'luk rekor bir ceza kesti.

'KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEĞİZ'

© AFP 2018 / Josh Edelson AB'den Google'a 4.3 milyar euro ceza

Temelde rakiplerinin gelişimini engellediği ve diğer arama motorlarının 'inovatif' davranmasının önünü tıkadığı gerekçesiyle kesilen cezaya Google cephesinden ilk tepki geldi:

"Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon'un kararını temyize götüreceğiz."

'BUNA ENGEL OLUNURSA DENGELER ALTÜST OLUR'

Google, açıklamalarının bu aşamasından sonrasında adeta üstü kapalı bir tehdit savurdu ve şunları söyledi:

"Telefon üreticileri ve operatörler yazılımlarımızı telefonlarına koymak zorunda olmazlarsa, bu Android ekosistemine zarar verir. Android'in şu an tüm iş modeli bu yazılımları bünyesinde barındırmasındadır. Eğer buna engel olunursa, dengeler alt üst olur."