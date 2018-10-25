Suriye'den getirilen Japon gazeteci Yasuda, ülkesine ulaştı: İşkence gibiydi

3 yıldan fazla bir zaman boyunca Suriye'de El Kaide'nin elinde esir olarak tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine ulaştı.

© AA / Twitter Suriye'den getirilen Japon gazeteci ülkesine döndü

El Kaide'nin Suriye kolu tarafından 2015 yılında kaçırılan Yasuda, geçen salı günü serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye gelmişti. Yasuda, Türkiye'de işlemlerinin tamamlanmasının ardından Japonya'ya ulaştı.

Japonya'ya gidişi esnasında uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yasuda, 40 aylık esaretini "Hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan işkence gibiydi" ifadeleriyle tanımladı. Yasuda, küçük bir hücrede tutulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

'NASIL TOPARLAYACAĞIMI BİLMİYORUM'

Japonya'ya gitmek üzere Antakya'dan İstanbul'a giden uçakta Japon NHK televizyonuna konuşan Yasuda, eve gittiği için mutlu olduğunu ancak kendisini dünyanın geri kalanından ayrılmış halde hissettiği için nasıl toparlayacağını bilmediğini belirtti.

Yasuda, gazetecilik kariyerinde çatışma bölgelerinden yaptığı haberlerle tanınıyor.