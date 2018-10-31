Hindistan'da bir maymun, yılan terbiyecisinin elindeki kobrayı çaldı

Kayıtta adamın maymunu yakalamaya çalıştığı ve hatta peşinden duvara tırmandığı görülüyor. Fakat olayın tanıklarının açıklamalarına göre yılan terbiyecisi, yılanını geri almayı başaramadı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hint tapınağının yakınında vahşi bir maymunun, yılan terbiyecisinin elindeki zehirli kobrayı kapıp kaçması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kayıtta adamın maymunu yakalamaya çalıştığı ve hatta peşinden duvara tırmandığı görülüyor. Fakat olayın tanıklarının açıklamalarına göre yılan terbiyecisi, yılanını geri almayı başaramadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)