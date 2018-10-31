Hindistan'da bir maymun, yılan terbiyecisinin elindeki kobrayı çaldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hint tapınağının yakınında vahşi bir maymunun, yılan terbiyecisinin elindeki zehirli kobrayı kapıp kaçması, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Vrindavan kentinde Hint tapınağındaki güvenlik kamerasının kayıtlarında yılan terbiyecisi, elinde tuttuğu kobra ile birlikte otururken arkasından hızlıca yaklaşan bir maymunun sürüngeni şaşkın adamın elinden çekip duvara tırmanarak uzaklaştığı görülüyor.

Kayıtta adamın maymunu yakalamaya çalıştığı ve hatta peşinden duvara tırmandığı görülüyor. Fakat olayın tanıklarının açıklamalarına göre yılan terbiyecisi, yılanını geri almayı başaramadı.