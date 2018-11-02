Super Mario'nun isim babası hayatını kaybetti

© AFP 2018 / SEBASTIEN BERDA Super Mario Bros.'un dünya hız rekoru kırıldı

İsmini oyun dünyasının efsanelerinden Super Mario'ya veren Segale'ın 27 Ekim'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'nin önde gelen emlakçılarından olan İtalyan asıllı Segale, uluslararası elektronik ve oyun şirketi Nintendo'ya 1981'de bir fabrika kiralamıştı.

Mario'nun geliştiricisi Shigeru Miyamoto ise o dönemde Donkey Kong oyununu tasarlıyordu. Miyamoto, oyundaki ana karakterin ismini Jumpman, prensesin adını Lady koymuştu.

Ancak bu isimler Nintendo tarafından kabul edilmemişti. Miyamoto bunun üzerine Segale'in isminden ilham alarak ve kendisiyle iletişime geçerek karaktere Mario ismini vermişti.

Segale'ın 4 çocuğu ve 9 torunu olduğu biliniyor.

Firmanın en çok sattığı oyunlarından olan ve 7'den 70'e herkes tarafından bilinen Super Mario, hala hayatına Nintendo Switch platformunda devam ediyor.