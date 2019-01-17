Kayıt
12:52 17 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bangkok - hava kirliliği

    Bangkok'da hava kirliliğine ilginç çözüm: İç çamaşırlarını maske yaptılar

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Bangkok'ta yüz maskesi stokları tükenince vatandaşlar kendilerini korumak için ilginç bir yöntem buldu. Bangkoklular iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

    Çin'de hava kirliliği
    © AP Photo /
    Çin'in hava kirliliği gaz maskesi modası yarattı
    5
    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği yıllardır şehirde yaşayanların sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, toz, kir, is ve dumandan oluşan kirlilikten korunmak için dışarı çıktıklarında yüz maskesi kullanıyorlar.

    Ancak ülkedeki marketlerin yüz maskesi stokları tükenince, Bangkoklular ilginç bir yönteme başvurdu ve iç çamaşırlarını maske olarak kullanmaya başladı.

    Kafalarına geçirdikleri iç çamaşırlarıyla sokağa çıkanlar ülkede ilginç görüntüler oluşturdu.

    Ülkede uzun yıllardır hava kirliliği sorunu yaşanırken, hükümet yapay yağmur teknolojisi ile önlem almaya çalışıyor ancak Sağlık Bakanlığı, bu uygulamanın yeterli olmadığını belirtiyor.

    Kanser hücresi- Deney
    © AP Photo / Stephan Savoia
    Hava kirliliği kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor
    Kirlilik Kontrol Dairesi Başkanı Supat Wangwongwatana, geçen yıldan bu yana hava kirliliğinin azalmadığını ve aynı düzeyde devam ettiğini açıkladı.

    Hava Kirliliği Yönetim Merkezi daha önce metre küp başına normalde 36-56 mikro gram olması gereken toz ve kir miktarının 114-175 mikro grama yükseldiğini belirtmişti.

    Chiang Mai University Üniversitesi'nin tıp fakültesinde görevli olan öğretim üyesi Rungsrit Kanjanavanit ise "Yetkililer hala, insanları anında öldürebilecek ve hastalıklara yol açabilecek kirliliğin ciddiyetini farkına varmış değil" dedi.

    Kirliliğin, çok sayıda araç egzozu, inşaat alanları ve sokak gıda satıcılarının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

    İlgili konular:

    Tahran'da hava kirliliği nedeniyle dışarı çıkmama uyarısı
    Hava kirliliği ve taşıt gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor
    Hava kirliliği yaşlılarda bunama riskini artırıyor
    Hava kirliliği zekayı azaltıyor
    Şehirlerdeki hava kirliliği günde kaç sigaraya bedel?
    Türkiye'nin hava kirliliği haritası açıklandı: Havası temiz tek il Rize
    Etiketler:
    Maske, hava kirliliği, Bangkok, Tayland
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yıktırılan bina ve köprüler
    Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet