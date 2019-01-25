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10:57 25 Ocak 2019
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    İsviçre - büyükanneler

    İsviçre'de 'büyükanneler' iklim mücadelesinden vazgeçmiyor: Torunlarımız için

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Kendilerini 'büyükanneler' olarak adlandıran 64 yaş üstü kadınların İsviçre hükümetine karşı açtığı iklim davası reddedildi. Ancak kadınlar mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

    459 kadından oluşan ‘büyükanneler', iklim değişikliğinin yaşlıları daha çok etkilediğini ve torunlarına kaliteli yaşam standartları bırakmak istediklerini belirterek İsviçre hükümetine uyguladığı iklim politikalarını değiştirmesi için dava açmıştı.

    Avustralya'da iklim değişikliği eylemi
    © AFP 2018 / Saeed Khan
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    Grubun sözcüsü Ursula Brunner, "Aşırı sıcaklar yaşlı kadınların ölümüne neden olabilir. Tıbbi araştırmalar yaşlı insanların bu ısı dalgalarına karşı ortalama nüfustan daha donanımsız olduğunu gösteriyor. Bu sıcakların iklim değişikliğinin sonucu olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

    'Büyükanneler'in talepleri arasında motor yakıtına teşvik vergisi, zorunlu bir bina yenileme programı ve araçlar için emisyon kontrolleri gibi maddeler yer alıyor.

    Zira, İsviçre'nin mevcut iklim yasası, küresel ısınmayı önlemek yeterli görülmüyor. Kyoto Protokolü altında gelişmiş ülkelerden talep edilen emisyon azaltma oranı yüzde 25 iken, İsviçre yasası sadece yüzde 20'lik bir azaltma oranı amaçlıyor.

    Dava, ülkede iklim politikaları nedeniyle hükümete karşı açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

    Ancak mahkeme davayı reddetti. İsviçre Federal İdare Mahkemesi davayı reddetme gerekçesi olarak "belirli yaşın üzerindeki kadınların hayat kalitesi ve sağlıkları açısından, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgasından özel olarak nasıl etkilendiklerine dair baskın bir kanıt" olmadığını gösterdi.

    Mahkemenin kararı 'kırılgan grupların iklim değişikliğinin daha yoğun etkisi altında kaldığı gerçeğini göz ardı ettiği' gerekçesiyle eleştirildi.

    Kadınlar kararı temyiz ederek davayı bir üst mahkemeye taşıdı.

    Antonio Guterres
    © REUTERS / Denis Balibouse/File photo
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    DAVOS'TA KURABİYE DAĞITTILAR

    Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten ‘büyükanneler' ayrıca İsviçre'nin Davos kasabasında 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları düzenlenirken de bir eylem gerçekleştirdi.

    Kadınlar, toplantıların gerçekleştiği binanın önünde iklim değişikliğine dikkat çeken pankartlar taşıdı ve kendi yaptıkları kurabiyelerden dağıttı.

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    VAZGEÇMİYORLAR

    Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Greenpeace İsviçre'de, davayı ilk gününden beri destekliyor ve takip ediyor. Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Avukat Deniz Bayram, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsviçre'de ‘büyükanneler', iklim değişikliğine karşı mücadeleden vazgeçmiyorlar. ‘Büyükanneler' İsviçre hükümetinden iklim değişikliğine karşı kararlı ve gerçekçi eylem planı talep ediyor. Bu mücadele sadece bugün için değil, en çok gelecek kuşaklar için verilen bir mücadele" dedi.

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    Etiketler:
    küresel ısınma, iklim değişikliği, büyükanneler, Davos, İsviçre
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