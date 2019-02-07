Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından siyah kazağını satıştan kaldırdı

Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.
Zira, bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor.
GUCCI IS CANCELLED ALL 2019 🙅🏾♂️ pic.twitter.com/YtGKdKZwqX— 4amtravo (@TravieJx21) February 7, 2019
Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi ve 890 dolara satılan kazağın hem internet sayfasından hem de mağazalardan kaldırıldığı belirtildi.
Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.— gucci (@gucci) February 7, 2019
We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.
Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs
Gucci, ırkçılıkla ve ayrımcılıkla suçlanan ilk lüks moda markası değil.
Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.
A few weeks back it was Prada. Apparently racist imagery is the new black this season. https://t.co/sY6a1BdCJO— Kimberly Atkins (@KimberlyEAtkins) February 7, 2019
Prada, "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.
Of course @gucci made a blackface product, they couldn't have @Prada cornering that market. pic.twitter.com/oBZtgFc50G— Year of the Goat (@SarcasmTutor) February 7, 2019
Dolce & Gabbana da bir Çinli modelin çubuklarla pizza ve makarna yediği reklam afişleri nedeniyle eleştirilmişti.
The videos show a woman in a Dolce & Gabbana dress trying to eat pizza … with chopsticks. https://t.co/NwPkH6MJaC— NPR (@NPR) December 1, 2018
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