Instagram kendisine zarar veren kişilerin görüntülerini engelleyecek

Instagram, kendisine zarar veren kişilerin görüntüleri ve bu eğilimdeki paylaşımların engelleneceğini açıkladı. Karar, İngiltere'de 14 yaşındaki bir genç kızın izlediği videonun ardından intihar etmesi üzerine, gençlerin Instagram'da zararlı materyallere maruz kalmasının tartışma konusu olmasından sonra alındı.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra popülaritesi hızla artan Instagram, kullanıcılarını korumak için yeni bir kural devreye soktu.

Sosyal medya devi kendisine zarar veren ve bu anların görüntülerini platformda paylaşan kişiler için harekete geçti. Bu kapsamda, artık platformda zararlı içeriklerin paylaşımına izin verilmeyecek.

Instagram'ın resmi internet sitesinde, yeni uygulaması için dört madde belirtiliyor:

— Kendine zarar verme görüntülerine artık izin verilmeyecek.

— Görüntüler haricinde yazılı olarak paylaşılan kendine zarar verme içerikleri, aramada, etiketlerde veya keşifte gözükmeyecek.

— Zararlı içerik paylaşan ve arayan insanları onlara yardım edebilecek kuruluşlara yönlendirmeye de odaklandık.

— Bu konu hakkında daha fazla ne yapabileceğimizi öğrenmek için uzmanlarla görüşmeye devam ediyoruz.

İngiltere'de 2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell, intiharla ilgili sosyal medyada izlediği rahatsız edici içeriklerin ardından yaşamına son vermişti.

Molly Russell'ın babası açıklamasında "Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.

Molly Russell, 14, took her own life in 2017. Her father Ian says he believes Instagram is partly responsible for his daughter's death. https://t.co/buLHh2ZhJj #bbcqt — BBC Question Time (@bbcquestiontime) January 24, 2019

​Bunun üzerine İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 'zararlı içerikler kaldırılmazsa sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini' açıklamıştı.

BBC'ye konuşan Hancock, sosyal medya şirketleri için "Eğer yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek o zaman (yasaklamak için) yasa çıkarabiliriz" demişti ve sosyal medya şirketlerine bu tür içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.

Kararı değerlendiren, Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği yöneticisi Peter Wanless, Instagram'ın önemli bir adım attığını belirtti ve ekledi:

"Instagram harekete geçmek için Molly Russell'ın ölümünü beklememeliydi. Son yıllarda sosyal medya platformları ellerinden gelenin en iyisini yapmadıklarını kanıtladılar."