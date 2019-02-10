Güney Afrika'da bir köpek sahibini korumak için kendini feda etti

Evening Standart'ta yer alan habere göre, olay Cape Town'da meydana geldi. Kırk yaşındaki Gino Vencel, Duke adlı Alman çoban köpeğiyle yürüdüğü sırada bir yabancının bıçaklı saldırısına uğradı. Sahibini korumaya çalışan köpeği saldırgan kafasından bıçakladı. Aldığı bıçak yarasına rağmen pes etmeyen hayvan, saldırganı kovalayarak uzaklaştırmayı başardı.

Duke, hayvan koruma derneği Animal Welfare Society of South Afric'a götürüldü. Röntgen, bıçağın kafatasına sekiz santimetre girdiği ve mucizevi bir şekilde beyne zarar vermediğini gösterdi.

Dernek temsilcisi Allan Perrins, "Duke, onu öldürecek kadar güçlü bir darbe almış. Durumu çok kritikti ve ölümden döndü" dedi.

Ameliyata alınan köpek, ertesi gün sahibine teslim edildi.