Iraklı rapçi protestolara ses verdi: Burası Basra

Irak'ın Basra kentinde geçen yaz başlayan ve kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizlik gibi sorunlardan bıkan gençliğin başını çektiği protesto hareketi, müzikte de karşılığını buldu.

‘Mr. Guti' adıyla bilinen 22 yaşındaki rapçi Ahmed Chayeb, muhafazakâr Şii hükümete tepki gösterdiği ‘Burası Basra' adlı videosuyla protestoya destek verdi.

"Doğru olmayan her şey için eleştirel olmalıyız" diyen rapçi, kendi neslinin politikacıların sahte dindarlığından, inanç ve görevlerden bahseden ancak ülkeyi parçalara ayıran dini otoriteden bıktığı söyledi.

'KENDİLERİ İÇİN SAVAŞA ÇAĞIRIYORLAR'

YouTube'da yayınlanan ve on binlerce kişi tarafından izlenen videoda Mr. Guti, geçen yaz gerçekleşen eylemler sırasında yanan belediye binasının önünde protestocularla birlikte görülüyor. Mr. Guti, şehre temiz su sağlamayı bile başaramayan ancak gençleri kendileri adına savaşmaya çağıran liderleri eleştiriyor.

Rapçi savaşla, IŞİD'e karşı verilen dört yıllık mücadeleyi işaret ediyor. Irak'ın ruhani lideri Ali Sistani, 2014'te ‘Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin'in yolunu takip edin" diyerek gençleri IŞİD'e karşı gönüllü savaşa çağırmıştı. Çatışmalarda binlerce Iraklı yaşamını yitirdi.

Mr. Guti, "Bizler bu savaşta şehit olduk. Otoriteler bizim sadakatimizi unuttu. Senin Hüseyin ile ilgin yok" diyor.

'SUSMAYACAĞIZ'

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen rapçi, 2016'dan itibaren profesyonel bir stüdyoda kayıt yapmadığını, konserlerinin özel bağlantılar sayesinde gerçekleştiğini ve nerede performans düzenleyeceğine dikkat ettiğini söylüyor.

Ancak vazgeçmeyeceğini belirten Mr. Guti, "Eğer korkarsak hiçbir şey değişmez. Amacım yozlaşan insanlar yüzünden Basra'nın ne hale geldiğini anlatmak istiyorum. Rap de acımı dindiren bir araç. Basra'ya dikkat edin, taleplerimiz karşılanana kadar susmayacağız" diyor.​

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra, geçen temmuz ayında elektrik kesintisi, işsizlik ve su sıkıntısı gibi temel ihtiyaçların yoksunluğu nedeniyle kitlesel gösterilere sahne olmuştu.