Kayıt
15:39 06 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya’daki Müslüman cemaatler

    Hollandalı profesör: Müslümanlar topluma daha zor entegre oluyor

    © AP Photo / Markus Schreiber
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Entegrasyon ve asimilasyon konusunda 20 yıldır araştırma yapan Hollandalı Sosyoloji profesörü Ruud Koopmans, Müslümanların bir topluma uyum sağlama konusunda diğer göçmen gruplara nazaran daha fazla zorluk yaşadığı tespitinde bulundu.

    Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi'nde görev yapan  Ruud Koopmans, 20 yıldır sürdürdüğü çalışmalarının neticesinde vardığı sonuçları Hollanda'da yayın yapan Berlingske gazetesiyle paylaştı.

    Koopmans, "Olgu ve vakaları ciddiyetle inceleyen herkes için inkar edilemez gerçek şu ki Müslümanlar entegrasyon konusunda diğer göçmen gruplardan daha kötüler, bu konuda şüphe yok. Yine şuna şüphe yok ki, diğer göçmen grupların pek çoğunda bir nesilden diğerine büyük bir gelişme görüyoruz. Bu gelişme Müslümanlarda tamamen eksik olmasa da, değişim bir hayli yavaş" dedi.

    Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde göçmenlere tartışan bir kişinin ölümü sonrası aşırı sağcılar pek çok gösteri düzenlendi.
    © REUTERS / Matthias Rietschel
    Almanya’daki araştırmaya göre halkın yüzde 54’ü İslam’ın Alman toplumuna uymadığı görüşünde
    Kişisel bazda istisnalar olabileceğini vurgulayan Koopmans, genel eğilimin ve geniş resmin ‘cesaret kırıcı' olduğunu söyledi.

    YÜZDE 65 'DİN KURALLARI YASADAN ÖNEMLİ' DİYOR

    Koopmans'ın verilerine göre 6 Avrupa ülkesinde yaşayan Türk ve Fas Müslümanlarının yaklaşık yüzde 65'i, din kurallarının bulundukları ülkelerdeki seküler hukuk kurallarından daha önemli olduğunu düşünüyor.

    Müslümanlar, gayrımüslim gruplardan kendini ayırıyor ve kendi dini dışında kalan alanlarda kapsamlı etkileşim kurmaktan sakınıyor. Örnek olarak, çalışmaya katılan Müslümanların yüzde 60'ı eşcinsel bireylerle arkadaş olma fikrine karşı çıkarken, yüzde 45'i de Yahudiler için aynı tutumu ifade ediyor.

    İKİ KİŞİDEN BİRİ TUTUCU

    Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block
    © AFP 2018 / Thierry Roge
    'Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı'
    Profesör Koopmans'a göre Müslümanların çoğunun benimsediği tutucu Kuran yorumu, bu entegrasyonunun önünde engel teşkil ediyor. Koopmans'ın çalışmalarına göre, Avrupa'daki Müslümanların yüzde 50'si tutucu inanca sahip. Ancak buna karşın, Hristiyanlar içindeki tutucuların oranı ise yüzde 4'ten daha az.

    Müslüman dünyasına dair daha karamsar bir tablo sunan Koopmans, tutuculuğu ve mezhep çatışmalarını hatırlatarak; konu demokrasi, insan hakları, siyasi ve ekonomik gelişmeye gelince Müslümanların çoğunlukta olduğu 47 ülkenin bu konuda en kötü karneye sahip ülkeler olduklarını söylüyor.

    'SON 50 YILDA ARTTI'

    Koopmans, "İslam dünyasının tüm bu alanlarda dünyanın kalanından daha geriye düştüğü sonucuna vardım. Bu özellikle son 50 yılda arttı" dedi. Koopmans, kadınların rolü konusundaki muhafazakârlığın, eğitime düşük bütçe ayrılmasının ve tutucu propagandanın bu tespitinde etkisi olduğunu söyledi.

    Bulgularını ‘The Decrepit House of Islam' kitabında paylaşan Koopmans, şu ifadeleri kullandı: "İslamın kendisinde bir sorun yok. Ancak Müslümanların ve küresel açıdan Müslüman ülkelerin İslamı yorumlayışında bir sorun var. Mesela, 21. yüzyıldaki Müslümanların 7. yüzyılda yaşayan peygamberin yaşamını kelimesi kelimesine ölçüt alması gerektiğini söylemesi… Bu tarz İslam, ilk olarak dünya barışına tehdit. İkinci olarak da uyuma."

    'TARTIŞMAK İSTEMİYORLAR'

    Joram van Klaveren
    © AFP 2018 / Bas CZERWINSKI
    Hollandalı eski siyasetçi İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu
    Yaklaşık 30 yıldır Almanya'da yaşayan profesör Koopmans, göç ve entegrasyon konularındaki eleştirel tutumuyla biliniyor. Koopmans, Başbakan Angela Merkel'in 2015 yılında ülkeye göçmenleri kabul etmesinin ardından bazı sosyal sorunlar yaşandığını savunuyor. Çalışmaları, deneysel veriye dayansa da Koopmans sıklıkla toplumda tartışmalı bir birey olarak görülüyor.

    Profesör, buna şöyle yanıt veriyor: "Bazı insanlar benim tespitlerime şiddetle karşı çıkıyor. Bazen argümanlarla ama genellikle kişisel saldırılarla. Bulgularımı reddediyorlar ve tartışmayı istemiyorlar. Bunun yerine sadece ‘sağcı popülistlerin ekmeğine yağ sürüyor, tartışmamalıyız' diyorlar."

    Koopmans, aynı zamanda Berlin Sosyal Bilimler Merkezi'nde göç, entegrasyon ve ulusötesileşme konularında araştırma yapan bir ekibe başkanlık ediyor.

    Etiketler:
    tutucu, uyum, Hukuk, Muhafazakar, entegrasyon, Kuran, müslüman, din, göçmen, Göçmen, İslam, Humboldt Üniversitesi, Ruud Koopmans, Hollanda, Berlin, Almanya, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'daki Türk bilim insanları, çalışmalarını çevresel duyarlılık mesajlarıyla sonlandırdı
    Antarktika'daki Türk bilim insanları, çalışmalarını çevresel duyarlılık mesajlarıyla sonlandırdı
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet