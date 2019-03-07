Düşmesi için dua ettiği uçaktan atıldı

Pakistan’da bindiği uçağın kaza yapması için dua etmeye başlayan bir yolcunun görevliler tarafından hava aracından indirildiği bildirildi.

© Fotoğraf : DHA ABD'de küçük uçak apartmana çarptı

Geo TV kanalının haberine göre İslamabad-Dubai seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağa binen bir yolcu, yerine geçtikten sonra aracın düşmesi için dua etmeye başladı.

Geo TV'ye konuşan İslamabad Uluslararası Havalimanı yetkilileri, adı Halil olduğu öğrenilen yolcunun Dubai üzerinden Avustralya'ya uçmak için İslamabad-Dubai seferini yapacak olan uçağa bindi, ancak yerine oturduktan kısa bir süre sonra aracın kaza geçirmesi için dua etmeye başladı.

Diğer yolcuların ve uçak personelinin bu davranıştan rahatsız olması üzerine pilot, havalimanının güvenlik servisiyle irtibata geçti ve yolcu uçaktan indirildi.