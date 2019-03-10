Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü

Etiyopya Hava Yolları şirketine ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, içindeki 149 yolcu ve sekiz mürettebat ile başkent Addis Ababa’dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi. Kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Etiyopya devlet televizyonu, kazadan kurtulan olmadığını belirtti.

Etiyopya Hava Yolları şirketinden ismini vermek istemeyen bir kaynak Reuters haber ajansına açıklamasında, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere Addis Ababa'dan havalanan uçağın yerel saatle 08.44'te düştüğünü söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed yaptığı Twitter açıklamasında, uçağın düştüğünü doğruladı. Ahmed, uçakta olanların ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister — Ethiopia (@PMEthiopia) 10 Mart 2019

Etiyopya Hava Yolları'ndan daha sonra gelen bir açıkalada ise, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şirketin ekiplerinin de çalışmalara yardımcı olmak için uçağın düştüğü bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Etiyopya Hava Yolları yönetimi ayrıca, şu an için uçağın düşmesi sonucu hayatta kalanlar ya da ölenler konusunda doğrulanmış bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

BREAKING NEWS: Ethiopian Airlines passenger jet crashes on flight from #Addis_Ababa to #Nairobi. According to the Ethiopian Airlines 157 passengers were onboard the flight. Ethiopia’s prime minister sends condolences through his Twitter account. pic.twitter.com/Bmj3ua0pZg — Abdifitah Ibrahim (@Agayare) March 10, 2019

Hava yolu şirketinin açıklamasında, başkent Addis Ababa'da yer alan Bole Havaalanı'ndan yerel saatle 08.38'de (TSİ ile aynı) havalanan uçakla irtibatın 08.44'te kaybedildiği bilgisine de yer verildi.Bu arada uçuşu gerçekleştiren Boeing 737-800MAX uçağının, Etiyopya havayolu şirketine dört ay önce teslim edildiği belirtiliyor.

Ethiopian Airlines flight #ET302 dropped from radar 6 minutes after departure from Addis Ababa



The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 — delivered to the airline just four months ago. pic.twitter.com/o01HDgEI16 — Alex Macheras (@AlexInAir) March 10, 2019

​Daha önce ekim ayında Endonezyalı havayolu şirketi Lion Air'a ait Boeing 737-800MAX tipi bir yolcu uçağı, başkent Cakarta'dan havalanmasından 13 dakika sonra düşmüş, uçaktaki 189 kişiden hayatta kalan olmamıştı.

Etiyopya Havayolları ise Afrika'da pek çok noktaya uçuyor ve kıtadaki pek çok havayolu şirketinin sadece Afrika dışına uçması nedeniyle sık sık tercih edilen bir şirket. Ayrıca güvenli bir havayolu şirketi kabul ediliyor.

Havayolu şirketine ait uçaklardan birinin karıştığı son ölümlü kaza, 2010'da yaşanmıştı. Boeing 737-800 yolcu uçağı Lübnan'dan havalandıktan bir süre sonra bir patlama nedeniyle düşmüş, uçaktaki 83 yolcu ve yedi mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaza yapan uçakta, 33 ülkenin vatandaşının olduğu öğrenildi.