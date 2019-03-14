Kayıt
02:46 14 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    'Bebek fabrikası' lakabıyla anılan Japonya'dan 28 yaşındaki zengin işadamı Mitsutoki Shigeta'nın, spermlerini verdiği Tayland'daki taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen bebekler üzerinde babalık hakları olduğu kabul edildi.

    Ebeveyn olmak isteyenler sanal bebek evlat edinebilecek

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Sonsuza kadar yaşayan ve hiçbir büyütme masrafı olmayan sanal bebekler kişinin DNA’sına uygun şekilde oluşturulacak.

    vegan beslenme
    © AFP 2018 / Stephen Lovekin
    ABD'de bebeklerini internetten gördükleri vegan formülle besleyen çift yargılanıyor: Bebek ölümden döndü
    Gelecek bilimcilere göre, çocuk sahibi olmanın beraberinde getirdiği ağır maddi yük ve yapay zekadaki gelişmeler insanları sanal bebek sahibi olmaya itecek. Sanal bebeklerin 2050 yılından itibaren hayatımıza gireceği öngörülüyor.

    Bilim insanları gelişme hızı göz önüne alındığında 30 yıl içinde DNA’ya ilişkin daha derinlikli bilgi sahibi olunacağını ve insanların genomlarını bilgisayar veritabanına yükleyebileceklerini belirtiyorlar.

    SANAL BEBEK KİŞİNİN DNA’SINA GÖRE YARATILACAK

    Buna göre dijital nesil kişilerin DNA’larına dayanılarak oluşturulacak ve tıpkı gerçek çocuklar gibi davranacak. “Ebeveynler” artırılmış gerçeklik gözlükleri aracılığıyla sanal bebeklerle etkileşim kuracak.

    DNA’ları bir başka kişinin DNA’sıyla birleştirip “ortak çocuk sahibi olmak” da seçenekler arasında.

    Fas - bebek
    Facebook
    Fas'ta 18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı: İsrail için 'Öyle bir ülke yok' dedi
    Bu teknolojinin, doğal yollardan bebek sahibi olamayan ve gerçek bir çocuk sahibi olmadan önce ebeveynlik deneyimi yaşamak isteyenler için oldukça yararlı olacağı belirtiliyor.

    Sanal bebeklerin çocuk sahibi olmak isteyen ancak finansal yükü kaldıramayacak kişiler için önemli bir alternatif olacağı öngörülüyor. ABD’de 2014 yılında yayımlanan verilere göre, hiç çocuk doğurmamış kadınlar 15-44 yaş arası doğurgan neslin yüzde 48’ini oluşturuyor. Avrupa’da ise bu oran yüzde 20 dolaylarında ve çocuk sahibi olmayan kişiler ağırlıklı olarak ekonomik krizle sarsılan Yunanistan, İspanya ve İtalya’da yaşıyor.

    İlgili konular:

    Tüp bebek tedavisi ücretini geri almak isteyenlere sigara içmeme şartı
    Oyuncak bebek mi, gerçek mi?: Diğer insanların ne düşündüğü umrunuzda olmasın
    Çin'de 2018'de 15.23 milyon bebek doğdu: 60 yılın en düşük doğum oranı
    Etiketler:
    DNA, ebeveyn, sanal bebek, İtalya, İspanya, Yunanistan, Avrupa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en korkutucu merdivenleri
    Görüntüsüyle yürekleri ağızlara getiren merdivenler
    Karikatür
    Pompeo, İran’dan ‘normal bir ülke gibi davranmasını’ istedi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet