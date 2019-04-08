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10:48 08 Nisan 2019
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    Gevora Oteli, Dubai

    Eski kocasının yeni eşine 'at' diyen İngiliz kadın Dubai'de 2 yıl hapis cezası alabilir

    © AFP 2019 / Karim Sahib
    Yaşam
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    Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski kocasının yeni eşi için "at" ifadesini kullanan Laleh Shahravesh, eski kocasının cenazesi için gittiği Dubai'de gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakılan 55 yaşındaki kadının, BAE yasasına göre sosyal medyada aşağılayıcı ifadeler kullanma suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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    Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski kocasının yeni eşi için "at" ifadesini kullanan İngiltere vatandaşı Laleh Shahravesh, ölen eski kocasının cenazesi için gittiği Dubai'de havaalanında gözaltına alındı.

    Kefaletle serbest bırakılan kadının pasaportuna el konuldu.

    55 yaşındaki Shahravesh'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yasasına göre sosyal medyada aşağılayıcı ifadeler kullanma suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Shahravesh, 2016'da yeniden evlenen eski eşinin düğün fotoğraflarının altına yaptığı iki yorumdan ötürü suçlanıyor.

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    Shahravesh eski eşiyle 18 yıl evli kalmış, bu süre zarfında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde 8 ay yaşamıştı.

    Ardından eşini BAE'de bırakarak kızıyla birlikte İngiltere'ye geri döndü ve ardından boşandı.

    Ancak Shahravesh boşandığı eşinin Facebook'ta paylaştığı fotoğraflardan, yeniden evlendiğini gördü ve fotoğrafların altına Farsça "Umarım toprağın altına girersin aptal. Belanı bul. Beni bu at için terk ettin" diye yazdı.

    Shahravesh'in eski kocasının Dubai'de yaşayan yeni eşi, bu yorumlardan ötürü şikayette bulundu.

    BAE'nin siber suçlar yasasına göre, sosyal medyada başka bir kişi için aşağılayıcı ifade kullananlar para cezası ve hapisle cezalandırılabiliyor.

    Shahravesh yorumları İngiltere'deyken yazmış olsa bile Dubai'de iki yıl hapis cezası ve 50 bin sterlin para cezası alabilir.

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    Shahravesh'in kalp krizi geçirerek ölen eski kocasının cenazesi için 10 Mart'ta Dubai'ye gittiğinde havaalanında gözaltına alındığı, kızının da o sırada yanında olduğu, olayın ardından 14 yaşındaki kızın tek başına İngiltere'ye geri uçmak zorunda kaldığı açıklandı.

    BAE'de gözaltına alınanlara yardım eden kuruluş ‘Detained in Dubai'nin kurucusu avukat Radha Stirling, Shahravesh'in kefaletle serbest bırakıldığını, ancak yetkililer tarafından pasaportuna el konulduğunu ve bir otelde yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

    ‘TURİSTLER BU KONUDA UYARILMALI'

    Stirling "Hiç kimse BAE'deki siber suç kanunlarının ne kadar ciddi olduğunun farkında olamaz. İngiltere Dışişleri Bakanlığı turistleri bu konuda uyarmalı" dedi.

    İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bir çocuğu bulunan Shahravesh'e gerekli desteğin verildiğini açıkladı.

    Etiketler:
    Farsça, hapis, ceza, at, Detained in Dubai, BBC Türkçe, Facebook, Laleh Shahravesh, Dubai, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri
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