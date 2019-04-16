Tayland’da kıyıdan 220 kilometre açıkta bir köpek kurtarıldı

Tayland’da kıyıdan 220 kilometre açıkta bir köpek petrol platformunda çalışan işçiler tarafından kurtarıldı. Yorgunluktan tükenen köpek, platformun yakınlarında kulaç atmaya çalışıyordu.

İşçiler geçen cuma günü, platformun yakınlarında yüzmeye çalışırken fark ettikleri köpeği kendilerine doğru çağırdı. Güvenli bir şekilde platforma alınan köpeğin çok yorulmuş ve acıkmış olduğu belirtildi.

Platform çalışanları köpeğe su ve yiyecek verdi, tuzlu deniz suyundan temizlenmesi için yıkandı. Yorgun köpek daha sonra uyudu.

Köpeğin, nasıl kıyıdan bu kadar uzakta mahsur kaldığı bilinmiyor. Bir balıkçı teknesinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

© AFP 2019 / HANDOUT Tayland’da kıyıdan 220 kilometre açıkta bir köpek petrol platformunda çalışan işçiler tarafından kurtarıldı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğe kurtarıcıları tarafından ‘Boonrod’ adı verildi. Boonrod, Tayland dilinde ‘kurtarılmış’ ve ‘hayatta kalan’ anlamına geliyor.

Boonrod daha sonra vinçle, platform yakınlarından geçen bir tankere konulup, Tayland'ın güneyindeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Köpeğin sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

