'Breaking Bad' Japonya: Profesör öğrencilerine ecstasy yaptırmakla suçlanıyor

Japonya’nın batısındaki Matsuyama Üniversitesi’nde çalışan 61 yaşındaki farmakoloji profesörü, öğrencilerine ecstasy olarak bilinen MDMA ile ‘tasarım ilaç’ olarak bilinen 5F-QUPIC yaptırmakla suçlanıyor. Yetkililere göre ecstasy 2013 yılında, diğer ilaç ise geçen yıl üretildi.

© AFP 2019 / JOSEP LAGO Breaking Bad'in çatıya pizza atan hayranlarına çitli önlem

Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, profesörün kendini ‘öğrencilerine eczacılıktan öte bilgi vermeyi amaçladığını’ söyleyerek savunduğunu aktardı.

ÜRETİLDİ, ŞİMDİ BULUNAMIYOR

Aynı yetkili üretildiği belirtilen ecstasyyi bulamadıklarını, ilacın ‘muhtemelen atıldığını’ söyledi.

Profesör, suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabilir. Japonya yasalarına göre, akademik amaçlarla narkotik maddeler üretmek için yerel otoritelerden lisans alınması gerekiyor.

Dünya çapında fenomen haline gelen ‘Breaking Bad’ dizisinde Bryan Cranston tarafından canlandıran Walter White karakteri, kısa bir ömrü kaldığını öğrendikten sonra, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin üretmeye başlıyordu.