Kıbrıs'ın ilk seri cinayetleri: Rum subayın bir kurbanının cesedi daha bulundu

Kıbrıs'ın ilk seri cinayetleri olarak kayda geçen olayda, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın kurbanlarından birinin cesedi daha bavulla göle atılmış bir şekilde bulundu.

Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın işlediği seri cinayetlerin yankıları sürüyor.

Aralarında kadın ve kız çocuklarının olduğu yedi kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki Metaksas, cinayetleri nasıl işlediğini anlattı. Metaksas, öldürdüğü kadın ve çocukların listesini de polise verdi.

Lefkoşa yakınlarında zanlının gösterdiği bir yerde bir kadının cesedinin bulunmasının ardından kentin 30 kilometre kadar dışındaki 'Kırmızı Göl'de Metaksas’ın yedi kurbanından biri olduğu düşünülen, dibe batmış şekilde bavulun içinde bir kadın vücudunun parçaları bulundu.

'Kırmızı Göl' bölgesine götürülen Metaksas, Rum polisine, Filipin uyruklu Maricar Valtez ile Romanya uyruklu Livia Florentina ve kızı Elena Natalia’yı göle attığını anlattı. Metaksas, "Bavulların dibe batması için de, cesetlerin yanına taş yüklediğini" söyledi.

© DHA / Sefa Karahasan Güney Kıbrıs'ta, aralarında kadın ve kız çocuklarının olduğu yedi kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas

RUM LİDER: CİNAYETLERDEN SARSILDIM

Seri cinayetler siyasetin de gündemine oturdu. Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis, "Masum yabancı kadınlara ve çocuklara karşı işlenen cinayetlerden sarsıldım" dedi.

Rum Ana muhalefet partisi AKEL'in lideri Andros Kiprianu, "Adalet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü istifa etmeli. Örneğine rastlanmamış bir umursamazlık gösterildi, sebebi basitçe bu insanların Kıbrıslı olmayışı, başka ülkelerden geliyor olmaları" diye konuştu.

İTİRAF ETMİŞTİ

© AP Photo / Ector İlçesi Teksas Şerif Ofisi ABD'nin en kanlı seri katili değişiyor: 90 kadını öldürdüğünü itiraf etti

Seri cinayetler, Nikos Metaxas’ın, 35 yaşındaki Marry Rose ve altı yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius’un katili olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştı.

Bölgeyi gezen iki turist tarafından, 15 Nisan’da Mitsero köyündeki eski maden ocağında çürümüş bir kadın cesedinin bulunmuştu. Cesedin, Mayıs 2018 tarihinde Metaksas’ın evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipin uyruklu Marry Rose’a ait olduğu belirlenmiş; bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan subay yeniden sorguya alınmıştı.

Metaksas, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

BİR KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR

Şu ana kadar öldürülenler arasında, Romanyalı bir kadın ve sekiz yaşındaki bir kız çocuğu bulunuyor. Ayrıca öldürülen kadınlardan birinin Hindistanlı ya da Nepalli olduğu belirtiliyor. Öldürülen bir kadının altı yaşındaki kızının ise kayıp olduğu açıklandı. Kız çocuğunu bulabilmek için araştırmalar sürüyor.

Rum medyası, soruşturma ilerledikçe cinayet sayısının artabileceğini de yazdı. Seri cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ederken İngiliz uzmanlardan yardım istendi.

'YAKALANMASAYDIM CİNAYETLERE DEVAM EDECEKTİM'

Yerel medya, yaşanan cinayetlerin ilk seri cinayetler olduğunu belirtti.

Öte yandan Rum Politis gazetesi zanlı ile ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gazete edindiği bilgilere göre Metaksas, polise, "Yakalanmasaydım, kadınları öldürmeye devam edecektim" dedi.

Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.