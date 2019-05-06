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14:52 06 Mayıs 2019
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    Bira

    Japonya'ya uyarı: Rugby Kupası için İngilizlerle İrlandalılar gelecek, sakın birasız kalma

    © Fotoğraf : Pixabay
    Yaşam
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    Rugby Dünya Kupası'na evsahipliği yapacak Japonya'ya, organizasyon komitesinden, bira stoklarının bitip tükenmemesine dikkat etmesi yönünde uyarı geldi.

    Yeni Zelanda'da Crusaders (Haçlılar) adlı rugby takımının taraftarları
    © REUTERS /
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    20 Eylül - 2 Kasım arasında oynanacak Rugby Dünya Kupası'nı ağırlayacak Japon kentleri, aşırı alkol tüketimleriyle meşhur İngiliz ve İrlandalıların başını çekeceği 400 binden fazla uluslararası taraftarın akınına uğrayacak. 

    Organizasyon komitesi, en çok yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenen Japon kentlerinden Sapporo, Hokkaido ve Oita'da otel, restoran, bar işletmecileriyle toplantı düzenleedi.

    İşletmelerden bol miktarda bira stoklamalarını talep eden komite, normalin en az 5 katı bira ve şarap bulundurulmasını talep etti.

    Ragbi
    © AFP 2019 / Isaac Lawrence
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    Biranın tükenmesi halinde, yabancı ziyaretçilerin tepki göstereceği ve bunun sosyal medyada kötü imaj yaratacağı uyarısında bulunan komite, sarhoş taraftarların soyunmaya başlaması halinde önce bunun yasadışı bir eylem olduğuna dair uyarılmalarını ve daha sonra polisin çağrılmasını tavsiye etti Polise de taraftarlara 'yumuşak muamele' çağrısı yapıldı.

    Uyarıları dikkate alan işletmeler ve toptancılar 'bira kıtlığı' çekilmesi ihtimalini 'gerçekçi bir sorun' olarak değerlendirdiklerini belirtti. 

    Japonya'nın güneybatısındaki Oita kentinin yönetimi, büyük bira üreticisi şirketlerden tedarik sayılarını yükseltmelerini isterken maç sonrası uzun saatler içilmesine izin verecek şekilde mekanların açılış-kapanış saatlerini esnetti. 

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    © REUTERS / Phil Noble
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    Japonya'daki bar, restoran ve tavernalar, genellikle, 'Nomihoudai' denilen ve "Belli saatler içinde şu fiyata menüden istediğiniz kadar içebilirsiniz" diye sunulan paketler satıyor. Dolayısıyla bira kıtlığı çekilmesi gerçekçi bir sorun halini alıyor. 

    Geçen yıl İrlanda'nın en önde gelen gazetesi Irish Times, Batı'nın içme kültürünün Japonları şoke edebileceğini yazarken, Japonya'da bira tedariğinin çok az olduğu, Oita'daki bazı maçlarda biranın daha maçın ilk yarısında bittiği uyarısı yapmıştı.

    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
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    İngiltere'nin en çok satan tabloidi The Sun, Heineken'in bi stadın barının sadece 5 fıçı bira bulundurmayı planladığını öğrendiğinde alarma geçtiğini belirtti.

    Kasım 2017'de Yokohama'da oynanan Avustralya-Japonya maçının daha başlangıç düdüğü çalmadan büyün biraların tükenip bitmesi de hafızlara yer etmiş durumda. 

    2015'te İngiltere'de düzenlenen Rugby Dünya Kupası'nda litrelerce bira tüketilmişti. 

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