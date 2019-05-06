Japonya'ya uyarı: Rugby Kupası için İngilizlerle İrlandalılar gelecek, sakın birasız kalma

Organizasyon komitesi, en çok yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenen Japon kentlerinden Sapporo, Hokkaido ve Oita'da otel, restoran, bar işletmecileriyle toplantı düzenleedi.
İşletmelerden bol miktarda bira stoklamalarını talep eden komite, normalin en az 5 katı bira ve şarap bulundurulmasını talep etti.
Rugby World Cup committee warns Japan not to run out of beer https://t.co/VLAh0FMs94— The Guardian (@guardian) May 6, 2019
Uyarıları dikkate alan işletmeler ve toptancılar 'bira kıtlığı' çekilmesi ihtimalini 'gerçekçi bir sorun' olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Japonya'nın güneybatısındaki Oita kentinin yönetimi, büyük bira üreticisi şirketlerden tedarik sayılarını yükseltmelerini isterken maç sonrası uzun saatler içilmesine izin verecek şekilde mekanların açılış-kapanış saatlerini esnetti.
“English and Irish fans drink the most”: Japan is warned of a Rugby World Cup beer shortage https://t.co/za3tjjMvIv pic.twitter.com/6nqhEapG22— ilwareed Online (@ilwareed) May 6, 2019
Geçen yıl İrlanda'nın en önde gelen gazetesi Irish Times, Batı'nın içme kültürünün Japonları şoke edebileceğini yazarken, Japonya'da bira tedariğinin çok az olduğu, Oita'daki bazı maçlarda biranın daha maçın ilk yarısında bittiği uyarısı yapmıştı.
İngiltere'nin en çok satan tabloidi The Sun, Heineken'in bi stadın barının sadece 5 fıçı bira bulundurmayı planladığını öğrendiğinde alarma geçtiğini belirtti.
Kasım 2017'de Yokohama'da oynanan Avustralya-Japonya maçının daha başlangıç düdüğü çalmadan büyün biraların tükenip bitmesi de hafızlara yer etmiş durumda.
2015'te İngiltere'de düzenlenen Rugby Dünya Kupası'nda litrelerce bira tüketilmişti.
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