Avustralya'da banknotlardaki yazım hatası 7 ay sonra fark edildi

Yaklaşık 35 ABD doları değerinde olan sarı ve yeşil banknotlar geçen Ekim ayında basılmaya başladı.
Ancak, dün, üzerinde Avustralya'nın ilk kadın milletvekili Edith Cowan'ın resmi ve bir konuşması bulunan banknotlarda bir yazım hatası bulunduğu fark edildi.
Cowan'ın 1921'de yaptığı konuşmasındaki geçen 'Buradaki tek kadın olmak büyük bir sorumluluk. Diğer kadınların da burada olması gerektiğini vurgulamak istiyorum' cümlelerindeki 'sorumluluk' anlamına gelen 'responsibility' kelimesi yanlış yazılmıştı.
Typo found in Australia's new banknotehttps://t.co/q6XPmGkV92— RT (@RT_com) May 9, 2019
Hatayı 'Triple MM' adlı bir radyo programının dinleyicisi fark etti. Sunucuların dinleyicilerinden gelen fotoğrafı programın Instagram hesabından paylaşmasının ardından harf hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.
Avustralya Dolarları bir çok güvenlik özelliğine sahip. Avustralya, federal bilim ajansı CSIRO tarafından icat edilen ve 1988 yılında piyasaya sürülen polimer banknotları kullanan ilk ülke oldu.
Ülkede kullanılan kağıt banknotlara polimer eklenerek, dayanıklılık ile güvenlik artırıldı ve görme engellilere yardımcı olacak özellikler ekledi.
Avustralya Merkez Bankası'na göre, 50 dolarlık banknot en yaygın olarak kullanılan banknot.
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