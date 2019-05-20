Amsterdam Belediyesi artık vejetaryen olacak

Meclisin çoğunluğu, bu önerinin ‘fazla ileri gittiğini’ savundu ancak vejetaryen menüyü destekledi.
Karara göre hayvansal gıda içermeyen yiyecekler yerine şimdilik sadece vejetaryen gıdalar servis edilecek. Ayrıca karara göre, konuklar hâlâ et ve balık yiyebilecekler ancak bunu önceden belirtmeleri gerekecek.
SÖZLEŞMELER YENİLENECEK
Kamuoyuna et tüketiminin azaltılması çağrısı yapan PvdD, Hollanda meclisinde de beş milletvekiliyle temsil ediliyor. PvdD, et yemenin sadece kalp ve damar hastalığına yol açmadığını aynı zamanda çevre için de zararlı olduğunu savunuyor.
Belediye Meclisi vejetaryen standartları benimseyen ilk resmi kurum değil. Geçen sene de Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı da benzer bir uygulamayı hayata geçirmişti.
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