Tanrı'nın Eli, hakkındaki belgeseli boykot ediyor: Adını değiştirsinler, kimseye hile yapmadım

Dünya çapında pek çok kişiye göre yaşayan en büyük futbol efsanesinin hayatını anlatan 'Diego Maradona: Asi. Kahraman. Hilebaz. Tanrı.' (Diego Maradona: Rebel. Hero. Hustler. God.) isimli belgesel filme öznesinden itiraz geldi.

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İki saatlik belgeselin cumartesi günü Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerine katılmayan Arjantinli futbol efsanesi, hem yakınlarına hem de hayranlarına 14 Haziran'da gösterime girecek filmi izlememeleri çağrısında bulundu.

Afişte 'hem itiş kakışlı sert oynayan' hem de 'hileli oynayan' anlamına gelen, aynı zamanda argoda 'torbacı', 'fahişe' anlamında da kullanılan 'Hustler' kelimesinin yer almasından rahatsız olan Maradona, Univision kanalına verdiği mülakatta, "Ben futbol oynadım, top peşinde koşarak para kazandım, kimseyi dolandırmadım" dedi.

Diego Maradona, unhappy at being dubbed a hustler, tells fans not to go and see the film he helped make about his life.https://t.co/1aNilIBF9f pic.twitter.com/TMUBVjeBKb — Andrew Downie (@adowniebrazil) May 20, 2019

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Çalkantılı hayatıyla da manşetlerden inmeyen ve son olarak Meksika'da teknik direktörlük yapan Arjantin futbolunun 'küçük dev adamı', "İnsanlar sinemaya gidip filmi izlesin diye o lafı oraya koyuyorlarsa bence yanlış yoldalar" vurgusu yaparak resti çekti:

"İsmini beğenmedim, ismini beğenmediysem filmi de beğenmem. Gidip izleyecek değilim."

Cannes film festivalinde gösterime girecek Maradona belgeselinin tanıtım filmi. pic.twitter.com/UhOmal8nuV — Mit Ka (@ka_mit) May 12, 2019

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Daha önce ödüllü 'Amy' ve 'Senna' filmlerini çevirmiş olan yönetmen Asif Kapadia ise Maradona'nın henüz filmi izlemediğini, ama izlediğinde ne tepki vereceğini merak ettiğini söylemişti.

Kapadia, Reuters'e verdiği mülakatta, "Çok eskilere dayanan bir arşiv üzerinde çalıştık, kendisi, ailesi, çocukları hakkında kendisinin de daha önce görmemiş olduğu görüntüler kullandık. Dolayısıyla filmin ona çok duygusal anlar yaşatacağını düşünüyorum" demişti.

Congrats to the fantastic team behind DIEGO MARADONA, which had its World Premiere at @Festival_Cannes last night! #Cannes2019 pic.twitter.com/bSFs0JNEo6 — Altitude (@AltitudeFilms) May 20, 2019

© Fotoğraf : Twitter Prekazi: Her yerde bir 'Amerikanizm' var, buna bir de demokrasi diyorlar

Belgeselle ilgili ilk eleştirilerde, genelde, arşiv görüntülerinin çok değerli, ama filmin vuruculuktan uzak olduğu görüşü ağır bastı.

Variety dergisi "Ne kadar haber niteliğinde görüntü gösterirse göstersin, bunlar ne kadar çarpıcı olursa olsun, karmaşık gerçeklik açığa çıkıp merkezine aldığı adamın içinde olan bitenleri gözler önüne seremiyor" diye yazdı.

Can't wait for this - Kapadia is a wonderful film maker. I'm sure it'll be as fascinating and moving as Amy and Senna.https://t.co/JkAOL2kPLP — Jacqui Martin (@jackolinemartin) May 20, 2019

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