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    Diego Maradona

    Tanrı'nın Eli, hakkındaki belgeseli boykot ediyor: Adını değiştirsinler, kimseye hile yapmadım

    © REUTERS / Carl Recine
    Yaşam
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    Dünya çapında pek çok kişiye göre yaşayan en büyük futbol efsanesinin hayatını anlatan 'Diego Maradona: Asi. Kahraman. Hilebaz. Tanrı.' (Diego Maradona: Rebel. Hero. Hustler. God.) isimli belgesel filme öznesinden itiraz geldi. 

    Arjantinli futbolcu Diego Maradona ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AP Photo / Ariana Cubillos
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    İki saatlik belgeselin cumartesi günü Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerine katılmayan Arjantinli futbol efsanesi, hem yakınlarına hem de hayranlarına 14 Haziran'da gösterime girecek filmi izlememeleri çağrısında bulundu.

    Afişte 'hem itiş kakışlı sert oynayan' hem de 'hileli oynayan' anlamına gelen, aynı zamanda argoda 'torbacı', 'fahişe' anlamında da kullanılan 'Hustler' kelimesinin yer almasından rahatsız olan Maradona, Univision kanalına verdiği mülakatta, "Ben futbol oynadım, top peşinde koşarak para kazandım, kimseyi dolandırmadım" dedi. 

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Arjantinli futbolcu Diego Maradona
    © AP Photo / Ariana Cubillos
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    OLAYLI HAYATI FİLM ŞERİDİ GİBİ

    Çalkantılı hayatıyla da manşetlerden inmeyen ve son olarak Meksika'da teknik direktörlük yapan Arjantin futbolunun 'küçük dev adamı', "İnsanlar sinemaya gidip filmi izlesin diye o lafı oraya koyuyorlarsa bence yanlış yoldalar" vurgusu yaparak resti çekti:

    "İsmini beğenmedim, ismini beğenmediysem filmi de beğenmem. Gidip izleyecek değilim." 

    Arjantinli futbolcu Diego Maradona ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AP Photo / Ariana Cubillos
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    FİLM EKİBİ MARADONA'NIN İZLEMESİNİ İSTİYOR

    Daha önce ödüllü 'Amy' ve 'Senna' filmlerini çevirmiş olan yönetmen Asif Kapadia ise Maradona'nın henüz filmi izlemediğini, ama izlediğinde ne tepki vereceğini merak ettiğini söylemişti. 

    Kapadia, Reuters'e verdiği mülakatta, "Çok eskilere dayanan bir arşiv üzerinde çalıştık, kendisi, ailesi, çocukları hakkında kendisinin de daha önce görmemiş olduğu görüntüler kullandık. Dolayısıyla filmin ona çok duygusal anlar yaşatacağını düşünüyorum" demişti.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    İLK ELEŞTİRİLER PEK PARLAK DEĞİL

    Belgeselle ilgili ilk eleştirilerde, genelde, arşiv görüntülerinin çok değerli, ama filmin vuruculuktan uzak olduğu görüşü ağır bastı. 

    Variety dergisi "Ne kadar haber niteliğinde görüntü gösterirse göstersin, bunlar ne kadar çarpıcı olursa olsun, karmaşık gerçeklik açığa çıkıp merkezine aldığı adamın içinde olan bitenleri gözler önüne seremiyor" diye yazdı. 

     

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    Etiketler:
    Cannes Film Festivali, belgesel, biyografi, Diego Maradona
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