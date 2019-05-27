Burhaniyeli mucit 30 buluşa imza attı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Taylıeli Mahallesi’nde doğup büyüyen 2 çocuk babası Şevket Hocaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’!nde çalışırken, boş zamanlarını insanlara faydalı buluşlara ayırdı.
Pek çok buluşunun patentini alan Hocaoğlu, buluşların insanların yararına olmasına dikkat ettiğini söyledi.
‘TABANCAYI BULAN ADAM DÜNYA KADAR İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTUR’
Sağlığı elverdiğince buluşlarına devam edeceğini anlatan Hocaoğlu., “Memleketime faydalı olmaya çalışıyorum. Yaptığımız buluşlar insanlığa faydalı mı değil mi iyi düşünmek lazım. Çünkü insanlığa zararlı buluşlar çok kötüdür. Acaba, düşünülmüyor mu. Tabancayı bulan adam dünya kadar insanın ölümüne neden olmuştur. Bu günlerde baruttan elektrik enerjisi elde edilebilir mi. Bunun üzerinde çalışıyorum. Sağlığım elverdiğince buluşlarıma devam edeceğim.. İmkan verilirse okullarımızdaki öğrencilerimize buluşlarımı anlatmak isterim. Herkes ülkesi için bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum” dedi.
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