Burhaniyeli mucit 30 buluşa imza attı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olduktan sonra Burhaniye ilçesinde oturan Şevket Hocaoğlu, 34 yıldan bu yana 30 dolayında buluşa imza attı. Çayı kendi kendine demleyen çaydanlıktan fotoğraf çeken top mermisine kadar değişik buluşlara imza atan 73 yaşındaki Hocaoğlu, buluşları ile insanlara faydalı olmaya devam edeceğini söyledi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Taylıeli Mahallesi’nde doğup büyüyen 2 çocuk babası Şevket Hocaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’!nde çalışırken, boş zamanlarını insanlara faydalı buluşlara ayırdı.

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Kadınların uzun topuklarına yerleştirdiği yay ile bel ve sırt ağrılarını önleyen, Hocaoğlu, çayı kendi kendine demleyen çaydanlığa kadar çok değişik buluşlara imza attı.

Pek çok buluşunun patentini alan Hocaoğlu, buluşların insanların yararına olmasına dikkat ettiğini söyledi.

‘TABANCAYI BULAN ADAM DÜNYA KADAR İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTUR’

Sağlığı elverdiğince buluşlarına devam edeceğini anlatan Hocaoğlu., “Memleketime faydalı olmaya çalışıyorum. Yaptığımız buluşlar insanlığa faydalı mı değil mi iyi düşünmek lazım. Çünkü insanlığa zararlı buluşlar çok kötüdür. Acaba, düşünülmüyor mu. Tabancayı bulan adam dünya kadar insanın ölümüne neden olmuştur. Bu günlerde baruttan elektrik enerjisi elde edilebilir mi. Bunun üzerinde çalışıyorum. Sağlığım elverdiğince buluşlarıma devam edeceğim.. İmkan verilirse okullarımızdaki öğrencilerimize buluşlarımı anlatmak isterim. Herkes ülkesi için bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum” dedi.