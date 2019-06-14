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15:27 14 Haziran 2019
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    Dünyanın en güzel şehirleri

    Bruges de turist akınına isyan etti: Disneyland'e dönüşmek istemiyoruz

    © Fotolia / Jenifoto
    Yaşam
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    Turist sayısının artmasıyla yaşanan sorunlardan bunalan Avrupa kentlerine Bruges de eklendi. Belçika’nın tarihi şehri, günlük ziyaretçi sayısını azaltmak için bir dizi önlem alıyor.

    Amsterdam
    © AFP 2019 / ERIK VAN 'T WOUD / ANP
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    Belçika’nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws haber sitesine göre, Bruges Belediye Başkanı Dirk De Fauw, şehri ziyaret eden turist sayısının ikamet eden kişi sayısının yaklaşık 3 katı olduğunu, yaşanan zorluklar nedeniyle günlük ziyaretçi sayısında kısıtlamalara gidilmesi gerektiğini belirtti.

    De Fauw, "Turist akınını kontrol etmemiz gerekiyor. Bruges'ün Disneyland'e dönüşmesini istemiyoruz" dedi. 

    Günlük turistlerin yerine şehirdeki otel kapasitesinin de kullanılması ve gelir sağlaması için ‘konaklayan ziyaretçi kitlesinin’ teşvik edilmesi gerektiğini aktaran De Fauw, bu çerçevede günlük gezilere ilişkin reklam ve tanıtım kampanyalarının sonlandırılması kararını aldı. 

    İtalya / Roma / Colosseum
    © REUTERS / Alessandro Bianchi/Arşiv
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    De Fauw, aynı zamanda Bruges'e yakın limanlara yanaşan yolcu gemilerine de sayı kısıtlaması getirerek, bu gemilerden şehrin kalabalıklaştığı hafta sonu yerine hafta içi yanaşmalarını talep etti.

    HALK İSE SADECE TURİSTİK MAĞAZA OLMASINDAN ŞİKÂYETÇİ

    Diğer yandan, öneriye bir hayli ironik olarak Bruges halkı da şehir merkezinde sadece turistik mağazaların bulunmasından şikayet etti. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan halk, şehir merkezinin bu mağazalar tarafından ele geçirildiğini savundu. 

    Bruges genelindeki 2 bin mağazanın yaklaşık yüzde 10'u, kentle özdeşleşen çikolata, dantel ve waffle gibi ürünler satan dükkanlardan oluşuyor. 

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    © AA / Barış Seçkin
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    UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde de bulunan küçük tarihi kenti geçen yıl yaklaşık 8,3 milyon kişi ziyaret etmişti. Şehre günlük ziyaretçi sayısının da 50 ila 60 bin civarında olduğu düşünülüyor. 

    ROMA'DAN BARCELONA'YA RAHATSIZLIK YAYILIYOR 

    Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barselona'da da zaman zaman halk, yoğun turistik ziyaretlere tepki gösteriyor.

    Turizm faaliyetlerinin yerel halkı mahallelerinden ettiği, turistlerin plajda ya da sokaklarda uyuduğu, bağırdığı, mahalle sakinlerini tehdit ettiği, uygunsuz halde sokaklarda dolaştığı gibi şikayetlerle Barcelonata Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi 2017'de sahil boyunca turizme karşı insan zinciri yapmıştı.

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    Diğer taraftan, dünyanın en popüler turistik kentlerinden olan İtalya'nın başkenti Roma'da belediye, turist otobüslerinin kent merkezine girişini yasaklama kararı almıştı. 

    Roma aynı zamanda halka açık yerlerde abur cubur yemekten üstsüz güneşlenmeye kadar pek çok düzenlemeyi kapsayan yeni kurallarla turistlerin uygunsuz davranışlarına karşı sıkı önlemler getirdi.

    Öte yandan, milyonlarca turisti ağırlayan Venedik'i de günübirlik ziyaret etmek isteyenlerin vergi ödemesini öngören karar parlamentoda onaylandı. 

    Hollanda'nın turistik kenti Amsterdam da turizm tanıtımlarına son verme ve şehrin merkezinde fotoğraf çekimi için yoğun talep gören "Ben Amsterdam'ım" (I Amsterdam) yazısını kaldırma kararı aldı.

    Etiketler:
    Disneyland, Venedik, Roma, Barcelona, Amsterdam, Şikayet, Turist, Bruges, Belçika
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