İzlandalılar sorumsuz Instagram kullanıcılarından bıktı: Like için kuralları çiğniyor, doğaya zarar veriyorlar

Instagram’da 10 milyonun üzerinde fotoğraf paylaşımıyla oldukça popüler bir yere dönüşen İzlanda’da halk, ‘düşüncesiz’ sosyal medya kullanıcılarından bıktı. İzlandalılar, ‘like almak’ uğruna doğal yaşama zarar veren ziyaretçilerden şikâyet ediyor.

Uzun süredir ‘Instagramlık yer’ gözüyle bakılan İzlanda, mükemmel fotoğrafı paylaşmak isteyen kullanıcıların saygısız ve düşüncesiz tavırlarından şikâyet ediyor.

Bu ay başında bir ziyaretçi kiraladığı arabasıyla offroad yaparken kil araziye saplandı ve polisler tarafından kurtarıldı. Ülkede özellikle anayol dışında offroad sürüşler yapmak kesinlikle yasak çünkü doğal yaşama zarar vereceği düşünülüyor.

KULLANICILARI YİNE SOSYAL MEDYADAN İFŞA EDİYORLAR

Bu tarz vakaların çok sık yaşanması ve sorunun büyümesi karşısında İzlandalılar da çareyi sosyal medyada buldu.

Facebook ve Instagram hesapları açan yerel halk, sosyal medya kullanıcılarının ‘like’ uğruna imza attığı çevreye zarar veren ve bazıları yasak olan davranışlarını ifşa ediyor.

Bu hesaplarda içki içip araba kullanan, buzullara oturan, bir hayli kırılgan olmasına ve basıldığı an ölmesine aldırmadan yosunluk alanlarda yürüyen, vahşi atlar üzerinde insansız hava aracı uçuran ve yasak olan sınırları aşan ziyaretçilerin görüntüleri paylaşılıyor.

'KIRSAL BÖLGEDE İDRAR YAPMAYA SON VERİN'

Turizm komitesi ‘Visit Iceland’ da pek çok girişimde bulunarak ziyaretçileri sorumlu davranmaları konusunda uyardı.

Videolar ve uyarı mesajları yayınlayan komite, İzlanda yosunlarının önemini ve araba kullanırken ana yollardan ayrılmamak gerektiğini anlatıyor.

Ayrıca havalimanında ülkeye gelen turistlere bir belge imzalatılıyor. Belgede, ülkeyi bulduğu gibi bırakmaları istenen turistler bir de kırsal bölgelerde ‘idrar yapmayı bırakmaları’ için uyarılıyor.

BBC’ye konuşan Michalina Okreglicka, İzlanda’ya gelenlerin ülkede yapılması ve yapılmaması gereken şeyler hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Okreglicka, “Her şey Instagram ile mükemmel kareyle ilgili. İzlanda ile karşılaştırıldığında başka ülkelerde hiç bu kadar aptal ve sorumsuz davranış görmedim. Onların profillerine girip, yaptıkları şey hakkında bilgi veriyorum ve durdurmaya çalışıyorum” dedi.

İŞİN BİR DE SPONSORLUK BOYUTU VAR

Fotoğrafçılara İzlanda’nın eşsiz doğasını tanıtmakla para kazanan Pall Jokull Petursson ise ‘iyi ve kötü sosyal medya kullanıcıları’ olduğunu söyleyerek ayrım yapmak gerektiğini savunuyor.

Petursson, “Kötü kullanıcılar, kuralları çiğneyerek ve kayıtsız davranışlar sergileyerek kötü ziyaretçileri çekiyor. ‘İzlanda’da kuralları takmanıza gerek yok’ mesajı veriyorlar. İyi kullanıcılar ise öyle değil. Korumak istediğimiz noktaları taglemiyoruz bile” dedi.

Fotoğrafçı Ben Simon Rehn ise artık fenomen olan bazı kullanıcılara çeşitli firmaların sponsor olduğunu vurgulayarak, olayın maddi boyutuna dikkati çekiyor.

Rehn, “Farklı açıdan eşsiz fotoğrafı çekmek için en basit kurallara bile uymuyorlar. Bu utanç verici, özellikle de manzara ya da macera fotoğrafçısı olduğunu söyleyenler için” ifadelerini kullandı.

İzlanda, daha önce de dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın videosuyla gündeme gelen Fjadrargljufur Kanyonu'nu ‘turistik ilginin yol açtığı çevresel bozulma’ gerekçesiyle ziyarete kapatmıştı.