Dünyada bir ilk: Rusya’da bir kediye dört protez pati takıldı

Rusya’nın Novosibirsk kentinde soğuktan donması nedeniyle patileri kesilen kediye dünyada bir ilk olarak dört adet protez titanyum pati takıldı.

Novosibirsk’teki Redhead isimli kedi, dört yıl önce soğuktan ciddi şekilde etkilenmiş halde bulundu. Veteriner Sergey Gorşkov’un açıklamasına göre, kulakları ve dört patisi donan kedinin patileri kesildi.

Rehabilitasyondan sonra veterinerler Redhead’in yeniden yürümesi için onu bir dizi operasyona hazırladı.

Ameliyatları tamamlanan Redhead’e dört adet protez takıldı ve o artık yeni patileri ile yürüyebiliyor. Redhead protez patilerini kendisini başka kedilere karşı korumak için dahi kullanabiliyor.

Gorşkov “Yaklaşık bir yıl buna hazırlandık, çünkü dünyada dört protezi olan bir kedi yok” dedi.