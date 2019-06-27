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15:24 27 Haziran 2019
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    Madonna silahlı şiddeti protesto eden videosundan rahatsız olanlara seslendi: Uyanma vakti

    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    Yaşam
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    ABD’li pop kraliçesi Madonna, ülkenin en büyük katliamlarından biri olarak tarihe geçen Orlando saldırısını hatırlatarak bireysel silahlanmayı eleştiren videosunu ‘rahatsız edici’ bulanlara seslendi: Şiddet gerçekten yaşanıyor. Bu kötü hissetmenize mi neden oldu? İyi, çünkü belki bu konuda bir şey yaparsınız.

    Orlando saldırı
    © REUTERS / Steve Nesius
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    Madonna’nın Madame X albümünde yer alan ‘God Control’ için çektiği ve ABD’deki bireysel silahlanmanın boyutları konusunda insanların gözlerini açmayı hedeflediği videosu gündeme oturdu.

    Madonnna’nın çok konuşulan ‘God Control’ adlı videosunda 2016’da Florida eyaletindeki Orlando şehrinde Pulse adlı gece kulübünde meydana gelen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı hatırlatılıyor.

    Madonna’yı söz konusu kulüpte şarkı söylerken gördüğümüz video, “izlemek üzere olduğunuz hikâye oldukça rahatsız edici. Silah şiddetiyle ilgili çarpıcı görüntüler içeriyor. Ama bu her gün oluyor ve artık durması lazım” uyarısıyla başlıyor.

    Videoda saldırı anı canlandırılıyor, ekrandaki haberlerden olay anına ve sonrasındaki protestolara dair gerçek görüntüler paylaşılıyor.

    'İNSANLAR VURULDUĞUNDA İŞTE BU OLUYOR'

    ABD kamuoyu video konusunda ikiye bölünürken, popun kraliçesi işinin arkasında durdu.

    ABD’de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'de yolcularının bagajlarından çıkanlar şaşırtıyor: Sis bombası, anti tank mayını, havan topu
    Madonna, görüntülerden rahatsız olduğunu söyleyenlere cevaben “İnsanlar vurulduğu zaman işte bunlar oluyor” dedi.

    Madonna, People dergisine yaptığı açıklamada da, “Gerçeği ve acımasızlığı görmek, uyanmanızı sağlıyor. Bu (şiddet), gerçekten yaşanıyor. Tam olarak da buna benziyor. Bu kötü hissetmenize mi neden oldu? İyi, çünkü belki bu konuda bir şey yaparsınız” dedi.

    Bireysel silahlanmayı ‘ABD’nin en büyük sorunu’ diye nitelendiren ünlü yıldız, buna artık katlanamadığını söyledi.

    Video ilk gündeme geldiğinde Twitter hesabından da bir paylaşımda bulunan Madonna, “Artık uyanma vakti. Kurbanları onurlandırın ve silah kontrolünü talep edin. Şimdi. Gönüllü olun, ayağa kalkın, bağışta bulunun, elinizi uzatın” ifadelerini kullanmıştı.

    SİLAH KARŞITI GRUPLAR TEŞEKKÜR ETTİ

    Orlando trajedisinin ardından ‘1Pulse4America’ adlı silah karşıtı grubu kuran aktör George Takei, Madonna’ya teşekkür etti.

    2018'de, Florida Parkland'da  Marjory Stoneman Douglas Lisesinde yaşanan ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından kurulan ‘March For Our Lives’ adlı grup da ünlü yıldıza harekete geçme çağrısı yaptığı için teşekkür etti.

    SALDIRIDAN KURTULANLAR: MESAJI TAKDİR EDİYORUM AMA...

    Pulse'daki saldırıdan kurtulan Patience Carter ise videonun sadece 45 saniyesini izleyebildiğini belirtti ve "Girişimi alkışlıyorum ama gerçekten rahatsız oldum" dedi. Carter, silahlı şiddete dikkat çekmek için çok daha başka yaratıcı eylemler yapılabileceğini söyledi.

    Bir başka mağdur olan Brandon Wolf da, "Mesajı takdirle karşılıyorum ama kullandığın sahne malzemesinin arkasında insanlar var" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    God Control, Madonna, Video, Şiddet, Bireysel silahlanma, silahlı saldırı, Katliam, Orlando, ABD
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