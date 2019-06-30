Japon belediye başkanından Kim Kardashian'a 'kimono' uyarısı

Independent Türkçe'nin haberine göre, Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa, Kardashian West’e yazdığı açık mektupta kimononun “bir ustalık ürünü olduğunu ve Japonların güzellik, ruh ve değerlerini sembolize ettiğini” söyledi.
Kadokawa, “Kyoto sokaklarında turistler ve yerel halk tarafından giyilen popüler bir giysi olan kimononun dünya çapında sevildiğini ve tekelleşmemesi gerektiğini” ifade etti.
Kadokawa, Kyoto belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan mektubunda Kim Kardashian West’i Kyoto’ya davet ederek bu şehrin “kimono dahil birçok Japon kültürünün değer gördüğü yer” olduğunu vurguladı. Kadokawa, Kardashian West’in bu ziyaretle “Kimono kültürünün özünü deneyimlemesini ve Japon düşüncelerini anlamasını” istediğini belirtti.
Kardashian West tepkilere rağmen markanın adını değiştirmek gibi bir niyetinin olmadığına da dikkati çekti.
25 Haziran’da duyurusu yapılan ten rengi korse koleksiyonun adı sosyal medyada tepki çekmişti.
Kardashian West’in bu ayın başında çıkardığı vücut makyajı koleksiyonuysa geçekçi olmayan güzellik standartlarını teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiri almıştı.
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