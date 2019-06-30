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11:57 30 Haziran 2019
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    Kim Kardashian

    Japon belediye başkanından Kim Kardashian'a 'kimono' uyarısı

    © REUTERS / Shannon Stapleton
    Yaşam
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    Japonya’da bir belediye başkanı, yeni korse koleksiyonuna 'Kimono' ismini veren Kim Kardashian West’i uyaran bir mektup yayımladı.

    © REUTERS / UGC
    Kardashian 'kimono' tepkilerine yanıt verdi: Saygısızlık değil, övgü
    Geçen yıl “Kimono Intimates” markasını tescil ettiren reality şov yıldızı Kim Kardashian West, Japon tarihi ve geleneklerine duyarsız kalmakla suçlanmıştı.

    Independent Türkçe'nin haberine göre, Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa, Kardashian West’e yazdığı açık mektupta kimononun “bir ustalık ürünü olduğunu ve Japonların güzellik, ruh ve değerlerini sembolize ettiğini” söyledi.

    Kadokawa, “Kyoto sokaklarında turistler ve yerel halk tarafından giyilen popüler bir giysi olan kimononun dünya çapında sevildiğini ve tekelleşmemesi gerektiğini” ifade etti.

    Kadokawa, Kyoto belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlanan mektubunda Kim Kardashian West’i Kyoto’ya davet ederek bu şehrin “kimono dahil birçok Japon kültürünün değer gördüğü yer” olduğunu vurguladı. Kadokawa, Kardashian West’in bu ziyaretle “Kimono kültürünün özünü deneyimlemesini ve Japon düşüncelerini anlamasını” istediğini belirtti.

    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    Kim Kardashian, Japonya ile kriz yaratmaya aday: Korse markasına 'kimono' adını verdi
    Kim Kardashian West, mektuba henüz bir cevap vermedi ancak yaşanan tartışmalara perşembe günü The New York Times’ta yayımlanan bir açıklamayla değindi. Yeni koleksiyonunun adının geleneksel bir kimono yapımının “güzelliğine ve detaylarına” bir gönderme niteliği taşıdığını belirten Kardashian West “Japon kültüründe kimonoların önemine derin saygı duyduğunu” ve “bu geleneksel giysiye benzeyen veya ona saygısızlık eden herhangi bir giysi tasarlamak ya da piyasaya sürmek” gibi bir planının olmadığını ifade etti.

    Kardashian West tepkilere rağmen markanın adını değiştirmek gibi bir niyetinin olmadığına da dikkati çekti.

    25 Haziran’da duyurusu yapılan ten rengi korse koleksiyonun adı sosyal medyada tepki çekmişti.

    Kardashian West’in bu ayın başında çıkardığı vücut makyajı koleksiyonuysa geçekçi olmayan güzellik standartlarını teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiri almıştı.

     

    Etiketler:
    kimono, Japonya, Kim Kardashian
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