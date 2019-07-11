İspanya'da ‘çalıntı bebekler’ vakasının ilk resmi mağduru 32 yıl sonra biyolojik ailesini buldu

ABD'de bir DNA bankasında kendisine ait kayıtların bulunduğunu ve bu ülkedeki bir gazetecinin kendisiyle temasa geçerek, yakın akrabasının tespit edildiğini bildirdiğini anlatan Madrigal, Almanya'da yaşayan Aitor adlı kişinin, kuzenin oğlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
‘İLK KEZ HAYATIMIN PARÇALARI TAMAMLANDI’
Biyolojik çekirdek ailesini bulmak için araştırmalarını derinleştirdiğini ve İspanya'daki bir DNA bankasındaki verilerle yapılan testler sonrasında erkek kardeşi olduğunu öğrendiğini söyleyen Madrigal, "İlk kez hayatımın parçaları tamamlandı. Şimdi kim olduğumu ve nereden geldiğimi biliyorum. Gerçek annem 73 yaşındayken 2013 yılında ölmüş" diye konuştu.
DOKTORUNA DAVA AÇMIŞTI
Madrid'deki bir klinikte 1969 yılında doğan Madrigal, doğumu yapan Doktor Eduardo Vela tarafından gerçek ailesine öldüğü söylenerek, başka bir aileye evlatlık verilmişti.
Üvey olduğunu 18 yaşına geldiğinde öğrenen ve biyolojik ailesini aramaya başlayan Madrigal, 2010 yılında üvey annesinin itiraf etmesiyle doğumuyla ilgili tüm gerçekleri öğrenmişti.
BİNLERCE KİŞİ HÂLÂ MAĞDUR
İspanya'da diktatör Franco (1936-1975) döneminde cumhuriyetçi, solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin bebekleri, doğum sırasında öldü denilerek, başka ailelere verilmiş ya da satılmıştı.
Bugün hâlâ binlerce İspanyol, ülke tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak gösterilen ‘çalıntı bebek’ (bebés robados) vakalarının mağduru olduğunu savunup, yasal yollardan haklarını aramaya çalışıyor. Mağdurlar, zaman aşımı ve delil yetersizliğinden dolayı sonuca ulaşmakta ciddi zorluklar yaşıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)