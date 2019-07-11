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15:28 11 Temmuz 2019
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    İspanya'da ‘çalıntı bebekler’ vakasının ilk resmi mağduru 32 yıl sonra biyolojik ailesini buldu

    © AFP 2019 / JAVIER SORIANO
    Yaşam
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    İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminde ‘çalınan bebeklerden’ biri olduğu mahkeme tarafından resmen tanınan ilk kişi olan Ines Madrigal, 32 yıldır yürüttüğü mücadelenin sonunda biyolojik ailesini buldu. Madrigal, "Şimdi kim olduğumu ve nereden geldiğimi biliyorum. Gerçek annem 73 yaşındayken 2013 yılında ölmüş" dedi.

    Ines Madrigal
    © REUTERS / Sergio Perez
    İspanya'da 'çalıntı bebekler' davasında ilk karar
    Ines Madrigal, ABD'deki bir DNA bankası sayesinde biyolojik ailesini bulduğunu duyurdu. Madrid'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Madrigal, "Bu bir zafer olsa da acı bir haber çünkü annem 2013 yılında ölmüş" dedi.

    ABD'de bir DNA bankasında kendisine ait kayıtların bulunduğunu ve bu ülkedeki bir gazetecinin kendisiyle temasa geçerek, yakın akrabasının tespit edildiğini bildirdiğini anlatan Madrigal, Almanya'da yaşayan Aitor adlı kişinin, kuzenin oğlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

    ‘İLK KEZ HAYATIMIN PARÇALARI TAMAMLANDI’

    Biyolojik çekirdek ailesini bulmak için araştırmalarını derinleştirdiğini ve İspanya'daki bir DNA bankasındaki verilerle yapılan testler sonrasında erkek kardeşi olduğunu öğrendiğini söyleyen Madrigal, "İlk kez hayatımın parçaları tamamlandı. Şimdi kim olduğumu ve nereden geldiğimi biliyorum. Gerçek annem 73 yaşındayken 2013 yılında ölmüş" diye konuştu.

    Arjantin kayıp bebekler 126. torun Adriana
    © REUTERS / Bernardino Avila
    Arjantin'in kayıp bebeklerinden biri, 40 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu
    Çalıntı bebek vakalarının binlerce mağduru olduğunu hatırlatan Madrigal, İspanya'daki DNA bankalarını da hazırlıksız olmak ve yetersiz sistemler kullanmakla suçladı. 

    DOKTORUNA DAVA AÇMIŞTI

    Madrid'deki bir klinikte 1969 yılında doğan Madrigal, doğumu yapan Doktor Eduardo Vela tarafından gerçek ailesine öldüğü söylenerek, başka bir aileye evlatlık verilmişti.

    Üvey olduğunu 18 yaşına geldiğinde öğrenen ve biyolojik ailesini aramaya başlayan Madrigal, 2010 yılında üvey annesinin itiraf etmesiyle doğumuyla ilgili tüm gerçekleri öğrenmişti.

    Madrid'de çalınan bebekler davasının görüldüğü mahkeme önünde kadınlar, binlerce vaka üzerinden zaman aşımının kaldırılıp hukuki sürecin başlatılmasını, adaletin yerini bulmasını talep etti.
    © REUTERS / Juan Medina
    Franco'nun çaldığı binlerce bebekle ilgili kritik dava
    Madrigal, doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı Doktor Vela hakkında açtığı davayı kazansa da, mahkeme, suçlu olarak tanımasına rağmen zaman aşımından dolayı doktor için istenen 11 yıl hapis cezasını vermemişti.

    BİNLERCE KİŞİ HÂLÂ MAĞDUR

    İspanya'da diktatör Franco (1936-1975) döneminde cumhuriyetçi, solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin bebekleri, doğum sırasında öldü denilerek, başka ailelere verilmiş ya da satılmıştı.

    Bugün hâlâ binlerce İspanyol, ülke tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak gösterilen ‘çalıntı bebek’ (bebés robados) vakalarının mağduru olduğunu savunup, yasal yollardan haklarını aramaya çalışıyor. Mağdurlar, zaman aşımı ve delil yetersizliğinden dolayı sonuca ulaşmakta ciddi zorluklar yaşıyor.

    Etiketler:
    Dr. Eduardo Vela, biyolojik aile, Mahkeme, Dava, Diktatör Franco, Diktatör, çalıntı bebek, Ines Madrigal, Madrid, İspanya
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