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12:51 19 Temmuz 2019
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    ABD'li şarkıcı Janet Jackson

    Nicki Minaj'ın boykot ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıkacak

    © AP Photo / Chris Pizzello
    Yaşam
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    ABD'li rapçi Nicki Minaj, 'çifte standart' tartışmalarının ardından Suudi Arabistan konserini 'kadın ve LGBTİ hareketiyle dayanışmak için' boykot ettiğini duyurmuştu. Temmuz'da gerçekleşecek festivalde Minaj yerine Janet Jackson'ın sahne alacağı açıklandı.

    © AFP 2019 / ANGELA WEISS
    Tepkilere kayıtsız kalmayan Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti: Kadın ve LGBTİ haklarını destekliyorum
    Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan’da muhafazakârlar, kadınlar ve LGBTİ hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal ettiğini duyurmasının ardından sahnede yer alacak isimler belli oldu. 

    Minaj'ın yerine ABD'nin popüler şarkıcılarından Janet Jackson, 50 Cent ve Chris Brown'un konser vereceği duyuruldu.

    'DESTEĞİMİ GÖSTERMEM DAHA ÖNEMLİ'

    © AP Photo / Vianney Le Caer
    Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan konseri ülkede tartışma yarattı
    Minaj'ın festivalde sahne alacağının belli olmasının ardından Suudi kadınlar, Minaj'ı kabul eden yetkililerin kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayarak ‘çifte standart’ eleştirisinde bulunurken, LGBTİ haklarını savunanlar da Minaj'ın Onur Yürüyüşleri'nde sahneye çıktığını hatırlatarak, şarkıcının eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı bir ülkede sahneye çıkmasını 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirmişti. 

    Minaj ise açıklamasında “Dikkatli bir derin düşünce sürecinden sonra festival kapsamından planlanan konserimi artık ileri taşımamam gerektiğine karar verdim. Suudi Arabistanlı hayranlarıma şovumu getirmeyi her şeyden çok istememe rağmen, konuyla ilgili kendimi iyice eğittikten sonra inanıyorum ki kadınların ve LGBTİ toplumunun haklarına, ifade özgürlüğüne olan desteğimi açık bir şekilde göstermem çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

    'YAZIKLAR OLSIN JANET'

    Ancak Minaj'ın yerine çıkacak olan kadın şarkıcı Janet'i sevinçle karşılayanlar olsa da Janet, bazıları tarafından da eleştirilerin hedefi olmuş durumda. 

    Zira Twitter'da bir kullanıcının 'Kendine ve atalarına saygı duy ve konserden çekil' yorumunu yaptığı başka bir kullanıcının ise 'Yazıklar olsun Janet Jackson, Minaj, Suudi Arabistan’ın Cidde Dünya Festivali’nden “kadın hakları ve LGBTQ topluluğunu desteklediği için çekildi. Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlalleriyle ilgili tepkilere rağmen, Jackson, Nicki Minaj’ın yerini alacak" dediği görüldü. 

    Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı konserler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyor.

    Nicki Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle hedef konulmuştu. Örneğin Mariah Carey çağrılara rağmen konserini iptal etmemişti, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti.

    Etiketler:
    Chris Brown, 50 Cent, Kadın hakları, LGBTİ, Janet Jackson, Suudi Arabistan, Boykot, Nicki Minaj
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