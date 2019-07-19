Çin, çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtmaya başladı: Aileler canlı konum takibi yapabilecek

Çin'in Guangzhou şehrindeki okullarda dağıtılan akıllı saatler ile ebevynler çocuklarının konumlarını görebiliyor. Çocuklar da tek tuş ile ailelerine ulaşabiliyor.

Çin hükümeti tarafından 2016'da başlatılan 'Akıllı Kampüsler' projesi kapsamında ülkenin uydu navigasyon sistemi Beidou ile entegreli çip içeren saatler Guangzhou'daki 60 okuldaki 17 bin öğrenciye dağıtıldı.

Birçok okulun öğrencilerin cep telefonu getirmesini yasakladığı Çin'de, bu yöntemin başarılı olacağı düşünülüyor. Proje ile, öğrencilerin hem derslerde dikkatlerinin dağılmaması hem de ebevynlerin çocukları için endişelenmemeleri hedefleniyor.

17,000 pupils in Nansha district, South China’s Guangzhou city, get free watches equipped with BeiDou Navigation Satellite System, which help their parents get their kids' real time location and alerts for any potential safety risks. pic.twitter.com/p95sBU76r8 — Global Times (@globaltimesnews) July 13, 2019

​'TEK TUŞLA ARAMA'

Saatler sayesinde anne-babalar çocuklarının gerçek zamanlı konumunu görebiliyor.

Saatin üzerinde tek bir tuş yer alıyor. Bu tuş, çocukların acil durumlarda ailelerini arayabilmelerini sağlıyor.

Saati kullanan ilkokul öğrencisi Chen Şin, "Saati taktığımda annem ve babam evde olsalar bile benim nerede olduğumu görebiliyorlar. Onları istediğim zaman arayabiliyorum ve mesaj gönderebiliyorum" dedi.

Çin'in Guangzhou şehrinde çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı: Ebeveynler canlı konum takibi yapabiliyor, çocuklar tek tuşla ailelerine ulaşabiliyorhttps://t.co/eZisSqM8X6 pic.twitter.com/5E3MKXZ6Z5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2019

​Saati geliştiren mühendislerden Zhu Yanjun, cihaza 'su alarmı' da eklediklerini belirterek "Saat suya girdiğinde aileler haberdar olacak, böylece göl ve ırmaklardaki boğulma vakalarının azalacağını düşünüyorz" diye konuştu.

Yerel makamlar, 'akıllı kampüsler' projesi kapsamında tüm okullara ayrıca yüz tanıma sistemli kapılar ve robotik eğitim asistanları getirileceğini belirtti. Çin'de bazı okullarda 'akıllı kapı' uygulamalarının başladığı biliniyor.

China uses facial recognition tech in schools - students enter/exit school by facial scanning at the entrance, the system will register their entry/exit time n SMS to their guardian via mobile app. It can be connected to the same database used by local police to identify criminal pic.twitter.com/OQbVcY6xcx — Eva Zheng 郑怡斌 عائشة (@evazhengll) June 13, 2019

​15 milyon nüfusu olan şehirde 13 bin saatin daha dağıtılması planlanıyor.