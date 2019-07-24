Neil Armstrong'un öldüğü hastane, yanlış tedaviyle suçlayan ailesine 6 milyon dolar ödemiş

Ay'da yürüyen ilk insan olmasının 50. yıldönümünde cumartesi günü kutlamalarla anılan ABD'li astronot Neil Armstrong'un 82 yaşında hayata gözlerini yummasının perde arkasıyla ilgili haberler geldi.

The New York Times gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Ohio eyaletinde bir hastane, 7 yıl önce Neil Armstrong'un yanlış tedaviden ölmesine ilişkin astronotun ailesiyle vardığı anlaşma uyarınca yaklaşık 6 milyon dolar tazminat ödedi.

Armstrong'un 2012 yılında damar baypas ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle öldüğü suçlamalarına dair 2014 yılında varılan gizli anlaşmadaki 6 milyon dolar, ailenin 10 üyesi arasında paylaşıldı.

Bunların Armstrong'un kız kardeşi, erkek kardeşi, iki oğlu ve 6 torunu olduğu, dul eşi Carol'un eline herhangi bir para geçmediği belirtildi.

Avukatların masrafları çıkarılınca en büyük pay iki oğla düşerken, kız ve erkek kardeşleri 250 biner dolar, 6 torun 24 biner dolar aldı.

Cincinnati kentindeki Hamilton County Vesayet Mahkemesi'nin salı günü kamuoyuna açıklanan belgelerine göre oğulları Mark ile Rick, Armstrong'un Mercy Health-Fairfield Hastanesi'nde gördüğü tedavi ve bakımdan şikayetçi oldu.

24 Eylül 2014'te taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında, hastane ile tıbbi görevliler, sundukları tedavinin arkasında durdu.

Belgede "Ancak hastane, anlaşmaya varılmaması halinde mirasçıların kamuoyunda başlatabileceği kampanyadan kaçınmak için kendisi ve tıbbi görevlilerin adına 6 milyon dolarlık gizli anlaşmayı kabul etti" denildi.

Belgelerle ilgili sorular üzerine hastane sözcüsü hastaların bakımlarıyla ilgili bilgi vermediklerini söyleyerek anlaşmanın ayrıntılarından söz etmeyi reddetti.

Carol Armstrong, vasiyeti uygulayan kimse olarak anlaşmayı imzaladığını ama para almadığını belirtti.