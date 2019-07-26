Almanya'da lisede verilen çılgın parti, gençlerin karakolu kuşatıp taşa tutmasıyla sonuçlandı

Okullarda eğitim dönemleri, genelde kargaşa çıkan çılgın partilerle kapatılırken, bu kez bir parti, 100 ergenin karakolu kuşatıp taşa tutmasına sahne oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Starnberg kasabasındaki lisede öğrenciler, öğretmenler ve yakınlarının davet edildiği partiyle ilgili bir şikayete yanıt veren polis, bir genci gözaltına aldı.

Polisin yakaladığı genci hücreye koyması üzerine sınıf arkadaşları serbest bırakılması talebiyle karakolu kuşattı.

Polise göre karakola şişe atan öğrenciler, önkapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı.

Polis, olayların çıkmasını, 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun güvenlik görevlisine yaklaşıp uyuşturucu istemesi ve ardından zıvanadan çıkmasının tetiklediğini söyledi.

Memurlar geldiğinde gencin 'sarhoş' ve 'saldırgan' durumda olduğunu aktaran polis açıklamasında, partiyi terk etmesinin söylenen gencin bunu reddetmesi üzerine 'gözaltına almaktan başka çare kalmadığı', bu sırada arkadaşlarının polise müdahale etmeye çalıştığı, hatta içlerinden birinin bir memurun kafasına tekme atmaya kalkıştığı kaydedildi.

Polisler gençle karakola geldiğinde dışarıda 100 kişi toplanmıştı bile. İçlerinden 50'si binaya taş ve şişe atarken bazısı da zorla içeri girip arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada bir pencere kırılırken girişteki polis levhaları aşağı indirildi.

İlave 70 polis olay yerine çağrılırken 19 yaşındaki bir genç zanlıyı serbest bırakmaya çalışma ve mala zarar verme şüphesiyle geçici gözaltına alındı.

Starnberg karakolunda gece boyunca ekstra güvenlik önlemleri alındı.

Olayların başlamasına yol açan 15 yaşındaki genç ebeveynlerine teslim edildi ve başağrısı nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Medyaya göre delikanlı, alkol ve uyuşturucu testinde pozitif çıktı.

Starnberg Lisesi, olay çıkaran gencin kendi öğrencisi olmadığını, kendi öğrencilerinin çoğunun yetkililere karşı şiddete karşı olduklarına dair polise yazılı bildirimde bulunduğunu duyurdu.