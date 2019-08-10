Lekima Tayfunu yüzünden Çin'de 1 milyon kişi tahliye edildi

Saatte 187 kilometre hızla esen Lekima Tayfunu yüzünden Çin'de 13 kişi öldü, 16 kişi kayıp. Şangay ve çevresinden 1 milyon kişi tahliye edildi.

Lekima Tayfunu cumartesi sabahı Tayvan ile Çin'in mali merkezi Şangay arasındaki bölgeden karaya vurdu.

Saatte 187 kilometre hızla esen tayfun en az 13 kişinin ölümüne yol açarken Venzhou'da barajın çökmesiyle yaşanan toprak kayması nedeniyle 16 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı.

Tayfunun Zheijiang bölgesine doğru ilerlemesi ve 20 milyondan fazla nüfusa sahip Şangay'a ulaşması bekleniyor.

Can güvenlikleri için bir milyon kişi, evlerinden tahliye edildi.

Şangay'dan 250 bin, Zhejiang bölgesindeki diğer yerlerden 800 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Kurtarma görevlileri, yollarda sel suları nedeniyle mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için uğraşırken, ağaçların devrildiği ve elektrik kesintilerinin yaşandığı haberleri de geldi.

Bölgede 2.7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.