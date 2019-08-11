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    Hayvan barınağı

    Riga belediye başkanı istifa etti, ofisindeki kedilerin akıbeti referandumla belirlenebilir

    © AFP 2019 / Sabah Arar
    Yaşam
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    Riga Belediye Başkanı Nil Uşakov’un istifası, hiç beklenmedik bir sorun doğurdu: Belediyenin resmi maskotu Muris ve Kuzya isimli kediler, sahipsiz kaldı. Başkanlık koltuğuna oturması beklenen Oleg Burov’un kedilere alerjisinin olmasıysa kedilerin kaderini muallakta bıraktı. Şehirde kedilerin akıbetine dair bir referandum dahi düzenlenebilir.

    © İHA /
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    Letonya’nın başkenti Riga’nın Rus kökenli belediye başkanı Nil Uşakov görevini bırakırken, iki kedisini Riga Belediye Meclisi’ndeki ofisinde bıraktı. Başkanlık koltuğunun olası varisinin ise kedilere alerjisi olduğu biliniyor. Bu durum, kedilerin akıbetinin ne olacağına dair soru işaretleri yaratıyor.

    MURİS İÇİNE KAPANIK BİR DAHİ, KUZYA İSE GERÇEK BİR YILDIZ

    Uşakov, Riga Belediye Meclisi’ne seçilmesinden bir sene sonra 2011 yılında Muris ve Kuzya isimlerini verdiği kedilerini sahiplenmişti. LETA haber ajansının aktardığına göre o dönemde, kedilerin birinin Letonya, birinin ise Rusya kökenli olduğu üzerinden uzun süre şakalar yapıldı. Riga Belediye Meclisi’nde Muris ‘içine kapanık bir dahi’, Kuzya ise ‘gerçek bir yıldız’ olarak tanınıyor.

    ​BELEDİYE İŞLERİYLE O DENLİ ÖZDEŞLEŞTİLER Kİ ‘RİGA’NIN MEMUR KEDİLERİ’ UNVANINI ALDILAR

    Sevimli kediler belediyenin basın açıklamalarına katılıyor, gazetecilerle özgürce iletişim kuruyor, kameralardan çekinmiyordu. Ayrıca masaların üzerinde istedikleri gibi dolaşıyor, şehrin reklamları için poz veriyor, başkanın misafirlerini karşılıyor ve belediyenin Facebook sayfasından eksik olmuyorlardı. Öyle ki nihayetinde kedilere, ‘Riga’nın Memur Kedileri’ unvanı da verilmişti.

    BELEDİYE BAŞKANININ BOŞALAN OFİSİNDE YAŞIYORLAR

    Ancak Uşakov, Nisan 2019’un başlarında makamından istifa etti ve temmuz ayında Riga Belediye Meclisi’ni resmi olarak terk ederek Avrupa Konseyi’ndeki yeni görevinin başına geçti.

    Uşakov’un partisi olan Uyum Partisi ve uzun süredir koalisyonunu sürdürdüğü Riga’ya Hizmet Onurdur Partisi, başkanlık koltuğunu almak için gerekli oy oranını aylardır tutturamadı. Bu süre zarfında ise kediler, belediye başkanının boşalan ofisinde yaşamaya devam ettiler.

    ​YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILAN BUROV’UN KEDİLERE ALERJİSİ VAR, ONLARIN OFİSTE YERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

    © DHA /
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    Rekabetteki üstünlük, ağustos ayında Uyum Partisi’nin rakiplerine geçerken, Uşakov’un yanında belediye başkan yardımcılığı yapmış olan Oleg Burov, başkanlık koltuğuna en yakıştırılan isim.

    Ancak Burov’un kedilere alerjisi olduğundan, bu tür hayvanların başkanlık kürsüsünde yeri olmadığını düşünüyor. Belediyenin sahipsiz kalacak emektar kedileriyle ya parti teşkilatının ilgilenmesi ya da güvenilir bir aileye sahiplendirilmeleri gerektiği düşünülüyor.

    ‘KEDİLER YA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİLSİN YA DA TAHLİYELERİNE İLİŞKİN REFERANDUM DÜZENLENSİN’

    Ancak Burov’a göre iki ihtimal daha var: Ya kediler belediye başkanlığı görevine aday gösterilecek ya da kedilerin tahliyesi hakkında bir referanduma gidilecek.

    ‘RİGA’NIN ARMASINDA KEDİLER DEĞİL, ASLANLAR BULUNUYOR. BUNU DEĞİŞTİRMEYE GEREK DE YOK’

    Hayvan barınağı
    © AFP 2019 / Sabah Arar
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    “Kedileri çok seven insanlar tabii ki olacaktır, umuyorum ki onlar kedilerin lehine oy kullanırlar. Bu durum halkla ilişkilerimiz adına oldukça mühim bir hamle olacak. Ancak birer hayvan olarak kedileri ele alırsak, onların daha iyi bir bakıma ihtiyaç duydukları da bir hakikat” diyen Burov, “Onlarla yalnızca mesai saatleri içerisinde değil, gerçek bir aile tarafından her daim ilgilenilmeli. Riga şehrinin armasında kediler değil, aslanlar bulunuyor. Bu geleneği değiştirmeye gerek yok” açıklamalarını yaptı.

    MAMALARINI BELEDİYE SEKRETERİ VERİYOR, BAKIM MASRAFLARINI HALA UŞAKOV KARŞILIYOR

    Riga Belediye Meclisi’nin yaptığı basın açıklamasında ise, kedilerin sahibinin resmi olarak Nil Uşankov olduğu belirtildi. Ancak Uşankov, tatilde olduğu için kendisine kedilere dair yöneltilen sorulara cevap veremedi. Ancak Riga’nın başına yeni bir belediye başkanı geldiği zaman bu konuyla ilgileneceğine dair söz verdi.

    Kedilerin akıbetinin ne olacağı hala belirsiz olmasına rağmen, şimdilik belediye başkanının odasında ikamet etmeye devam ediyorlar. Kedilerle belediyenin sekreteri ilgilenirken, mamalarının maliyetni ise Uşakov cebinden karşılıyor. Belediye Meclisi üyeleri ise kedilerin, çevrelerinde insan olmasını özlediklerini söylüyor.

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