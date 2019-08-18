Kırım’da bulunan gizemli lahit kafaları karıştırdı

St. Petersburg Ermitaj Müzesi tarafından Kırım’daki Myrmekion antik kentindeki araştırmalar için görevlendirilen arkeoloji ekibinin başındaki Aleksandr Butyagin, Sputnik’e demecinde kazı çalışmaları sırasında içi boş olan sıradışı bir lahit mezara rastladıklarını belirtti.

Butyagin, “Sıradışı, esrarengiz bir lahit mezar bulduk. Bu lahitin eşsizliği, sıkça rastlananlardaki gibi taşlardan örülmemiş te yekpare bir taşın içinde oyulmuş olmasından kaynaklanıyor. Böylesine eski bir dönem için sıradışı sayılan, taşta yapılmış gerçek bir küçük lahit” diye konuştu.

Taş içindeki lahitin küçük ölçülerde olmasının, önce içinde bir çocuğun defnedilmiş olabileceği düşüncesine ittiğini söyleyen Butyagin, “Fakat arkeologlar, mezarın üzerindeki taş levhaya hiç dokunulmamış olduğu halde içinde herhangi bir şey bulamadı. Belki de buraya ölen bir kişinin yakıldıktan sonraki külleri dökülmüş ya da ülke dışında ölen bir kişinin anısına boş bir lahit yapılmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Yetkili, lahit mezarın milattan önce 6. yüzyıldan kalma olduğunu da sözlerine ekledi.

Kırım'da Kerç Boğazı’nın kıyılarında 6. yüzyılın ilk yarısında eski bir Yunan kolonisi olarak kurulan Myrmekion anti kenti, kültürel mirasın federal önem taşıyan bir parçası olarak değerlendiriliyor.