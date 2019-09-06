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    Lilian Thuram

    Irkçılığın beyazlara özgü olduğunu söyleyen Lilian Thuram'a tepki: Tribünde 'maymun' diye bağırmaktan ne farkı var?

    © REUTERS / Twitter/@TEDx_Marseille
    Yaşam
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    Fransız futbolunun efsane savunmacısı, "Futbol dünyası ırkçı değil, ırkçılık genel olarak beyaz kültürde mevcut. Beyazlar siyahlardan üstün olduklarına ve onlara her şeyi yapabileceklerine karar vermiş" değerlendirmesini yaptı. Sosyal medyada Thuram'a ırkçılık yaptığına dair eleştiri yağdı.

    Romelu Lukaku
    © REUTERS /
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    Emekli savunma oyuncusu Lilian Thuram, ırkçılığın beyazlara özgü olduğu imasında bulundu. İtalyan spor gazetesi ‘Corriere dello Sport – Stadio’nun İtalyan futbol zihniyetiyle ırkçı davranışın bağlantılı olup olmadığı sorusu üzerine, emekli siyah futbolcu, 'sorunun futbolda değil beyaz kültürde olduğunu' söyledi.

    "Irkçılıktan konuştuğumuz zaman, şunu anlamalıyız ki, futbol dünyası ırkçı değil, ancak ırkçılık İtalyan, Fransız, Avrupa ve daha genel olarak beyaz kültürde mevcut" değerlendirmesini yapan Thuram şöyle devam etti:

    "Beyazlar siyahlardan üstün olduklarına ve onlara her istediklerini yapabileceklerine karar vermiş."

    "Her ne sebep olursa olsun, siyahlar beyazlara asla böyle muamele etmez. Tarih bunu kanıtlıyor."

    © AFP 2019 / SASCHA SCHUERMANN
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    Corriere dello Sport'un futbolda ırkçılıkla mücadele için STK kurmuş Lilian Thuram'la röportaj yapması, İtalyan futbol kulübü Cagliari'nin taraftarlarının Inter forması giyen Belçikalı siyah golcü Romelu Lukaku'ya 'maymun' tezahüratı yapmalarının ardından geldi. 

    Ancak emekli Fransız futbolcunun yorumları, sosyal medyada büyük tepki çekerken, aktivistlerin de "Irkçılıkla mücadeleye zarar veriyor" eleştirisini topladı.

    Twitter'da 'beyazlara ırkçılık yapmakla' suçlanan Thuram için bir kullanıcı "Irkçı soruya ırkçı karşılık" dedi.

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    © AFP 2019 / Marco Bertorello
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    Bir başkası "Thuram beyazlardan üstün olduğuna mı inanıyor" diye sordu. 

    Beyazlardan tek bir blok gibi söz ederek genelleme yaptığı için de eleştirilen Thuram'a "Tam da ırkçıların siyahlara yaptığının aynısı yapıyorsun" ikazında bulunanlar oldu. 

    "Thuram'ın herkesi aynı sepete koyarak tam da beyaz ırkçılar gibi tepki göstermesi çok fena", "Irkçılığa karşı ırkçılıkla mücadele edilmez", "Thuram kendini stadyumlarda maymun diye bağıranlarla aynı düzeye düşürdü", "Irkçılığın sadece beyazların siyahlara yaptığı bir şey olduğunu sanıyor, artık 18. yüzyılda yaşamıyoruz" tepkileri sökün etti.

    Thuram'a hak verenler de çıktı.

    Gazeteci-yazar Rokhaya Diallo "Beyaz insanlar her şeyin kendi üstünlükleri hissini beslediği bir ortamda yetiştiriliyor, bu, genetik bir bozukluk değil, onların avantajına tasarımlanmış karmaşık bir sistemin sonucu" diye yazdı.

    Chelsea
    © REUTERS / Tony O'Brien
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    Fransa merkezli Irkçılık ve Anti Semitizme Karşı Uluslararası Birlik (LICRA) isimli örgüt ise Thuram'ın ırkçılıkla ilgili sözlerinin tam tersi etki yapıp ırkçılıkla mücadelesine zarar verdiğini söyledi. LICRA, kişiyi ten rengine göre tanımlamanın insanı zehirlediğini, çünkü bunun ırkçılık kapanına kısılmak anlamına geldiğini, bir yanda beyazların-öbür yanda siyahların olduğu bir dünya yarattığını, ırkçılıkla mücadele ettiğini söylerken böyle yapmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. 

    Juventus ve Barcelona için top koşturmuş, Fransa milli takımın formasını 15 yıl giymiş Lilian Thuram, 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kupalarını kaldırmıştı.

    Etiketler:
    Romelu Lukaku, Corriere dello Sport, Lilian Thuram, ırkçılık, Futbol, Fransa
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