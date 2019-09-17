İlk uluslararası #MeToo konferansı İzlanda'da gerçekleştiriliyor

Başkent Reykjavik’te düzenlenen üç günlük konferansta #MeToo hareketinin neden bu kadar ilgi gördüğü, farklı ülkeleri ve sektörleri nasıl etkilediği ele alınacak.

Hareketin bir hashtag olarak sosyal medyada ilk ortaya çıktığı Ekim 2017’den bu yana bu konu hakkında sesleri çok fazla duyulmayan engelli kadınlar, göçmenler, ev hizmetlerinde çalışanlar ve sağlık görevlileri de konferansa katılacak. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlar hikâyelerini paylaşacak, cinsel tacize ve şiddete karşı direnci güçlü tutmanın yollarını tartışacak.

BM Kadın Politikalar Bölümü Direktörü Purna Sen, ABD’li aktivist Angela Davis, gazeteci-yazar Catherine Mayer ve ‘pozitif erkeklik’ savunucusu Gar Barker’ın da aralarında olduğu 80 panelist de konuşma yapacak.

'İFŞAATLAR TARİH KİTAPLARINDA KALSIN'

Konferansa ev sahipliği yapan İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, amaçlarının ‘uluslararası bir platform yaratmak, hareketin etkisi ve geleceği konusunda geniş kapsamlı bir tartışma sağlamak’ olduğunu söyledi.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Jakobsdottir, “Hareket, cinsiyet temelli tacizin ve cinsel şiddetin salgın boyutunda olduğunu ortaya koydu. Tüm bu kadınlara, seslerini çıkaramayanlara ve gelecek nesillere borçluyuz: #MeToo hareketiyle ortaya çıkan gerçeklerin sadece tarih kitaplarında kalması için dönüştürücü bir değişiklik gerçekleştirmeliyiz” dedi.

İzlanda hükümetine cinsiyet eşitliği konusunda danışmanlık yapan ve konferansın organizatörlerinden olan Halla Gunnarsdottir, hareketin farklı ülkelerde neleri su yüzüne çıkardığını da analiz edeceklerini belirtti.

'PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇTI'

Eşit haklar ve sosyal refah konusunda parmakla gösterilen İzlanda gibi bir ülkenin bu etkinliği düzenlemesinin insanları şaşırttığını söyleyen Gunnarsdottir, “Buna mecbur olduğumuzu hissettik” dedi.

Gunnarsdottir, “#MeToo hareketi bir anda Pandora’nın kutusunu açtı. Ancak hâlâ gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir devrim mi? Bir yıkım mı? Sadece ufak bir fırsat penceresi mi? Umudum şu ki bu konferans direnci ayakta tutacak” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan ücret talep edilmeyen konferanstaki tüm paneller ve sunumlar, organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.