Prof. Dr. Naci Görür'den 'büyük İstanbul depremi' uyarısı

İstanbul'la ilgili "26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, büyük depremi öne çekti" uyarısını yapan Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul’da yaklaşık 70 -75 kilometre uzunluktaki fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın enerji biriktirdiğini, eğer kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem oluşturabileceğini yıllardan beri söyledik. Maksimum değerleri Adalar’ın güneyindeki fay hattı veya Marmara’daki fayın tümünün kırılması halinde ise 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir" dedi.

Görür, İstanbul'da eylül ayında yaşanan depremlerle ilgili "Bu tür depremler oradaki gerilimi, iç dinamikleri daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla kırılma noktasında daha da fazla tahrik edici bir etkileşim yaratacaktır" öngörüsünde bulundu.

Hakan Çelik'in "5.8’lik deprem, 7 civarında bir deprem olma ihtimalini arttırmış mıdır" sorusunu sedimantoloji ve deniz jeolojisi uzmanı şöyle yanıtladı:

"Evet arttırmıştır. Ve zaman dilimini de öne çekmiştir. Fayın kırılma olasılığı da artmıştır. Tüm Marmara Bölgesi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu depremden etkilenecek. Ancak daha fazla etkilenmesini beklediğimiz kuzey kesim İstanbul ve batı alanları olacaktır. 99 depreminden beri her yeri geldiğinde Marmara’da büyük bir depremi beklediğimizi söyledik. Marmara’da büyük bir depremin olma olasılığı 99 depreminden sonra ortaya çıktı. Yani 99 depremleri olmamış olsaydı enerji birikimi fazla olmayacak ve dolayısıyla Marmara’da büyük bir deprem beklemeyecektik. Ancak 99 depremi bu fayların üzerine inanılmaz bir enerjiyi yükledi. 55 saniyede 250 yılda yüklenmesi beklenen enerjiyi yükledi. O yüzden biz burada büyük bir deprem bekliyoruz."