Avustralya'da ayda yüzlerce yarış atının işkenceyle kesilip etlerinin ihraç edildiği ortaya çıktı

Avustralya at yarışı sektöründe deprem yaratan video, eski yarış atlarının tekmelendiği, sopayla dövüldüğü, elektro şoklandığı ve öldürüldüğünü gözler önüne serdi.

Tonight's @SBSNews story... reaction to the @abc730 report on the mistreatment and slaughter of racehorses, including from Racing Australia CEO @barryofarrell. pic.twitter.com/gvvgq8Ptro — Matt Connellan (@MattConnellan) October 18, 2019

© İHA / İzmir’de fayton dönemi resmen kapandı

Quennsland eyaletindeki Meramist mezbahası, Avustralya'da at eti işleme ve ihraç etme iznine sahip iki tesisten biri.

AVRUPA VE ASYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Bunlar Avrupa ve Asya'ya insanların tüketilmesi için ihraç ediliyor.

Meramist mezbahasında ortalama ayda 500 at kesilip et ürünü olarak işleniyor.

“There is a question as to whether horse racing has lost its social licence. The industry... must take responsibility for (the horse's) whole life. If they can’t do that, this question must be asked."

My @Telegraph report on Australia's racehorse scandal.https://t.co/2HKqTO0Hzd — Giovanni Torre (@GiovanniTorre) October 18, 2019

SAHİPLERİNE MİLYONLARCA DOLARLIK PARA ÖDÜLÜ KAZANDIRMIŞLARDI

ABC araştırmacı muhabiri Caro Meldrum-Hanna, Meramist mezbahasında 22 günde 300 yarış atının kesildiğini saptadığını belirtti. Gazeteci, bu atların artık işe yaramadıkları gerekçesiyle kendilerini mezbahaya gönderen sahiplerine toplam 5 milyon dolar para ödülü kazandırmış olduğunu hesapladı.

Mezbahaların eyalet yönetimlerinin denetimi altında olmasına rağmen, videonun yayımlanmasının ardından, federal senatörlerden ulusal hükümete 'sektöre müdahale' çağrısı geldi.

Queensland eyalet hükümeti, atların dövüldüğü görüntüleri 'korkunç' diye niteleyerek mezbahaya soruşturma açtığını duyurdu.

Australian racehorse slaughter allegations prompt investigation https://t.co/jA9ASNzk9V — BBC News (World) (@BBCWorld) October 18, 2019

Avustralya'da at yarışları çok popüler ve 1 milyar dolar değerinde büyük bir yarış sektörü var.

ICMYI: An explosive @abc730 investigation into the horse racing industry has uncovered the mass slaughter and abuse of racehorses: https://t.co/OLqbNfiJkn



Do YOU think the industry could ever defend this? 😠#HorseRacingKills pic.twitter.com/SF9GUSMxxt — Animals Australia (@AnimalsAus) October 18, 2019

'AT YARIŞI, KAMUOYU VİCDANINDA MAHKUM OLUR'

Avustralya'nın son 30 yıldaki en önemli at eğitimcilerinden biri olan Lee Freedman, video karşısında kalp kırıklığı yaşadığını söyleyerek bu manzaranın at yarışı sporunun geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Freedman, "Gerçek değişiklikler yapmazsak, at yarışı kamuoyu vicdanında gömülür" dedi.

New South Wales Eyaleti'nde yarışlardan sorumlu bakan Kevin Anderson, görüntülerin at yarışları camiasında büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.

At yarışlarının düzenleyici kurumu Racing Australia, sorumluların yargılanmasını istedi.

As CEO Racing Australia, Why isn’t Barry OFarrell being Prosecuted for Failure?? #abc730 #youbettheydie



“They will feel the full force of the law': Racing industry rocked by racehorse abuse allegations https://t.co/Dr8q6aE9X0 via @smh — 💧🌱 wentworth falls (@tilly64) October 18, 2019

EMEKLİ ATLARIN KAYITLARI TUTULMUYOR

Racing Australia yetkilileri, yarışlardan çekilen atların kaydının tutulmadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini belirtti.

Hayvan hakları örgütleri, hükümetin atlarla ilgili düzenlemeler üzerinde kontrolü kaybettiğini dile getirdi

RSPCA adlı hayvan hakları kuruluşu, sektöre de "Yarış yetkilileri, hayvanların yaşamlarına çok önem verdiklerini söylüyor, ama atların kesildiği gerçeğini kabullenmek istemiyor" eleştirisini getirdi.

YILDA 8500 AT EMEKLİ EDİLİYOR

Racing Australia verilerine göre, ülkede her yıl 8500 at yarışlardan emekli ediliyor, bunların yüzde 1'inden azı mezbahalara gönderiliyor.