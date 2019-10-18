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16:41 18 Ekim 2019
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    Anglo Sakson ülkelerinde at yarışı en popüler spor dalları arasında. İrlanda'da 2017 Cheltenham Altın Kupası'nı kazanan 'Sizing John' isimli yarış atı.

    Avustralya'da ayda yüzlerce yarış atının işkenceyle kesilip etlerinin ihraç edildiği ortaya çıktı

    © REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
    Yaşam
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    Devlet televizyonu ABC'de yayımlanan mezbahada çekilmiş gizli kamera görüntüleri, eski yarış atlarının türlü işkenceden geçirilerek kesilip et ihracatında kullanıldığını gösterdi. Avustralya'nın 1 milyar dolarlık at yarışı sektörü, eleştirilerin hedefinde.

    Avustralya at yarışı sektöründe deprem yaratan video, eski yarış atlarının tekmelendiği, sopayla dövüldüğü, elektro şoklandığı ve öldürüldüğünü gözler önüne serdi. 

    © İHA /
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    AT KESİMİ YASAL

    Quennsland eyaletindeki Meramist mezbahası, Avustralya'da at eti işleme ve ihraç etme iznine sahip iki tesisten biri.

    AVRUPA VE ASYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

    Bunlar Avrupa ve Asya'ya insanların tüketilmesi için ihraç ediliyor. 

    Meramist mezbahasında ortalama ayda 500 at kesilip et ürünü olarak işleniyor. 

    SAHİPLERİNE MİLYONLARCA DOLARLIK PARA ÖDÜLÜ KAZANDIRMIŞLARDI

    Fayton - Antalya
    © DHA /
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    ABC araştırmacı muhabiri Caro Meldrum-Hanna, Meramist mezbahasında 22 günde 300 yarış atının kesildiğini saptadığını belirtti. Gazeteci, bu atların artık işe yaramadıkları gerekçesiyle kendilerini mezbahaya gönderen sahiplerine toplam 5 milyon dolar para ödülü kazandırmış olduğunu hesapladı.

    Mezbahaların eyalet yönetimlerinin denetimi altında olmasına rağmen, videonun yayımlanmasının ardından, federal senatörlerden ulusal hükümete 'sektöre müdahale' çağrısı geldi. 

    Queensland eyalet hükümeti, atların dövüldüğü görüntüleri 'korkunç' diye niteleyerek mezbahaya soruşturma açtığını duyurdu.

    Avustralya'da at yarışları çok popüler ve 1 milyar dolar değerinde büyük bir yarış sektörü var.

    'AT YARIŞI, KAMUOYU VİCDANINDA MAHKUM OLUR'

    İnek
    © Flickr /
    Mezbahadan kaçan inek polisten kurtulamadı
    Avustralya'nın son 30 yıldaki en önemli at eğitimcilerinden biri olan Lee Freedman, video karşısında kalp kırıklığı yaşadığını söyleyerek bu manzaranın at yarışı sporunun geleceğini tehdit ettiğini belirtti. 

    Freedman, "Gerçek değişiklikler yapmazsak, at yarışı kamuoyu vicdanında gömülür" dedi. 

    New South Wales Eyaleti'nde yarışlardan sorumlu bakan Kevin Anderson, görüntülerin at yarışları camiasında büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.

    At yarışlarının düzenleyici kurumu Racing Australia, sorumluların yargılanmasını istedi.

    EMEKLİ ATLARIN KAYITLARI TUTULMUYOR

    Racing Australia yetkilileri, yarışlardan çekilen atların kaydının tutulmadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini belirtti.

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu öğrenildi.
    © DHA /
    İngiliz yarış atını çalıp kesmişler

    Hayvan hakları örgütleri, hükümetin atlarla ilgili düzenlemeler üzerinde kontrolü kaybettiğini dile getirdi

    RSPCA adlı hayvan hakları kuruluşu, sektöre de "Yarış yetkilileri, hayvanların yaşamlarına çok önem verdiklerini söylüyor, ama atların kesildiği gerçeğini kabullenmek istemiyor" eleştirisini getirdi.

    YILDA 8500 AT EMEKLİ EDİLİYOR

    Racing Australia verilerine göre, ülkede her yıl 8500 at yarışlardan emekli ediliyor, bunların yüzde 1'inden azı mezbahalara gönderiliyor.

    Etiketler:
    Racing Australia, mezbaha, yarış atı, Avustralya devlet televizyonu ABC, at yarışı, Avustralya
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